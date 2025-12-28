Trump rozmawiał z Putinem. Wszystko tuż przed spotkaniem z Zełenskim

"Właśnie odbyłem dobrą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Putinem przed moim spotkaniem z prezydentem Ukrainy Zełenskim, które odbędzie się dziś o godzinie 13:00 (19:00 czasu polskiego - red.)" - napisał na platformie Truth Social Donald Trump.

Doniesienia o rozmowie potwierdził też rzecznik Władimira Putina, Dmitrij Pieskow. - Tak, właśnie niedawno skończyliśmy rozmowę - powiedział, cytowany przez rosyjskie media.

Amerykański prezydent poinformował, że ukraiński przywódca zostanie przyjęty w głównej sali jadalnej rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beach. Wskazał też, że w spotkaniu będą brali udział przedstawiciele mediów.

Trump rozmawiał z Putinem przed spotkaniem z Zełenskim. Po raz kolejny

To już kolejny raz, gdy na chwilę przed rozpoczęciem wizyty Wołodymyra Zełenskiego w USA, Władimir Putin kontaktuje się z Donaldem Trumpem. Podobna rozmowa miała miejsce 17 października, gdy ukraiński przywódca przyjechał do Białego Domu celem omówienia potencjalnych dostaw pocisków manewrujących Tomahawk.

Tuż przed rozpoczęciem tamtego spotkania, do amerykańskiego prezydenta zadzwonił Władimir Putin. Ostatecznie amerykański lider odmówił przekazania Kijowowi pocisków.

Z ukazanych w listopadzie w mediach zapisów rozmowy telefonicznej pomiędzy przedstawicielem Trumpa Steve'em Witkoffem a doradcą Putina Jurijem Uszakowem, do której doszło na trzy dni przed październikową wizytą Zełenskiego w Białym Domu wynika, że to właśnie współpracownik amerykańskiego prezydenta polecił Rosjanom kontakt na krótko przed rozpoczęciem rozmów. Witkoff miał zachęcać ponadto Kreml, by Putin skomplementował Trumpa.

Zełenski spotkał się z premierem Kanady w drodze do USA

W sobotę w drodze do USA prezydent Ukrainy odwiedził Kanadę, gdzie spotkał się z premierem Markiem Carneyem. Wówczas zapowiedział, że po negocjacjach z Trumpem planuje kontynuację rozmów z europejskimi partnerami oraz premierem Kanady i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

"Dziękuję przyjaciołom Ukrainy: Markowi Carneyowi, Emmanuelowi Macronowi, Alexandrowi Stubbowi, Friedrichowi Merzowi, Giorgii Meloni, Mette Frederiksen, Donaldowi Tuskowi, Dickowi Schoofowi, Jonasowi Gahrowi Stoere, Ulfowi Kristerssonowi, Antonio Coście, Ursuli von der Leyen, Markowi Rutte oraz Jonathanowi Powellowi za koordynację i wsparcie. Podczas rozmowy omówiliśmy, na jakim etapie znajduje się obecnie ścieżka dyplomatyczna. Wspólnie przedyskutowaliśmy najważniejsze priorytety. Ukraina docenia całe okazywane jej wsparcie. Jutro, po spotkaniu z prezydentem Trumpem, będziemy kontynuować rozmowę" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

"Potrzebne są silne pozycje zarówno na froncie, jak i w dyplomacji, aby Putin nie mógł manipulować i unikać realnego oraz sprawiedliwego zakończenia wojny. Świat ma wystarczające możliwości, by zagwarantować bezpieczeństwo i pokój. Dziękuję!" - podkreślił Zełenski.

