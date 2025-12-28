- Żeby doszło do porozumienia muszą tego chcieć obie strony, a strona rosyjska nie jest skłonna do jakichkolwiek porozumień. Jeśli prowadzi się negocjacje, mówi się o negocjacjach, to obie strony muszą być skłonne do jakichś ustępstw, a strona rosyjska nie tylko nie jest skłonna do ustępstw, a wręcz eskaluje - nie chce zatrzymać się na obecnej linii frontu, żąda od Ukrainy de facto kapitulacji, przekazania kolejnych obszarów - zauważył w Polsat News były szef BBN i były dowódca jednostki wojskowej GROM gen. Roman Polko.

Spotkanie Zełenskiego z Trumpem. "Do niczego nie doprowadzi"

Wojskowy ocenił, że niedzielne spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem na Florydzie "do niczego nie doprowadzi". - To kolejna odsłona takiej szopki, która się rozgrywa przez to że prezydent Zełenski nie może urazić prezydenta Trumpa, bo od Stanów Zjednoczonych uzależnione jest w dużej mierze wsparcie uzbrojeniem. Płaci za to co prawda Europa, ale to jednak USA dysponują nowymi środkami uzbrojenia czy dostępem do informacji wywiadowczych - wymieniał Polko.

ZOBACZ: Wielki nieobecny podczas rozmów z Zełenskim. Otoczenie polityka tłumaczy

Zdaniem generała prezydent Ukrainy "traktowany jest przedmiotowo" przez Donalda Trumpa. - Nie przed nim są rozwijane czerwone dywany. Musi zacisnąć zęby i w tej grze uczestniczyć - zauważył wojskowy.

Gen. Polko stwierdził również, że "nie ma scenariusza" na zakończenie wojny w Ukrainie. - Gdybyśmy słuchali przywódców europejskich, prezydenta Trumpa, Zełenskiego no to może coś by się rysowało. Czytam i słucham, co mówi strona rosyjska. Tamtejszy minister spraw zagranicznych mówi, że jeśli w Ukrainie pojawi się "koalicja chętnych" to będzie atakowana, bo oni sobie nie życzą wojsk europejskich na terytorium Ukrainy - to wyraźnie pokazuje, jak Rosja traktuje Ukrainę, jako własne terytorium, nie chce tam żadnych sił rozjemczych, pokojowych, jakichkolwiek gwarancji poróżnienia i tak trudnego do osiągnięcia - mówił wojskowy.

WIDEO: "Kolejna odsłona szopki". Generał wprost o spotkaniu Zełenskiego z Trumpem

"Donald Trump zaprzepaścił ten rok". Generał Polko nie ma złudzeń

Według generała "kluczem", by Władimir Putin rozpoczął negocjacje jest Donald Trump. - Wystarczyłoby docisnąć Rosję pod kontem gospodarczym. Rosja ma mocno zrujnowaną gospodarkę, duże problemy z rekrutami. Nie tylko Ukraina zmaga się z dezercjami, Rosja w istocie nie ma czym walczyć. Uszczelnienie sankcji spowoduje, że strona rosyjska nie będzie w stanie wytrzymać wyścigu zbrojeń. Potrzebne jest tylko solidarne działanie - podkreślił gen. Polko.

ZOBACZ: Zełenski przybył do USA. Po spotkaniu z Trumpem zapowiada dalsze kroki

- Donald Trump ten rok zaprzepaścił. Wyciągnął Putina z izolacji i w wielu obszarach Rosji pomógł - ocenił wojskowy. Jak dodał, szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow "śmieje się z tych 20 punktów", które znalazły się w planie pokojowym dla Ukrainy. - Rosja swoimi działaniami pokazuje, że jest państwem terrorystycznym, a nie taki z którym można dojść do jakiekolwiek porozumienia - podkreślił generał.

- Prezydent Trump chciałby otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla - dodał gen. Polko zapytany, o powód niedzielnego spotkania amerykańskiego przywódcy z Zełenskim. - Ukraina go nie interesuje, byłby w stanie zmusić ją do kapitulacji, by zaspokoić własne ego, a kompromitująca strategia bezpieczeństwa narodowego pokazuje, że Trump naraża bezpieczeństwo samych USA, nie dostrzegając zagrożeń nie tylko zagrożeń ze strony Rosji, ale i Iranu, Korei Północnej, Chin. Ta strategia rozbraja USA - zaznaczył generał.

