Minister spraw zagranicznych Rosji uderzył w europejskich polityków, którzy deklarują wsparcie dla Wołodymyra Zełenskiego. Siergiej Ławrow oskarżył ich o "kierowanie się ambicjami w relacjach z Kijowem" i lekceważący stosunek zarówno do narodu ukraińskiego, jak i do własnych społeczeństw.

Przedstawiciel kremlowskiego reżimu dodał, że Rosja docenia wysiłki Donalda Trumpa w sprawie negocjacji pokojowych, jednak ostateczną decyzję w kwestii zakończenia konfliktu zbrojnego w Ukrainie ma podjąć - w ocenie Ławrowa - strona rosyjska.

Ławrow grozi Europie atakiem. "Uzasadniony cel"

W wywiadzie dla rosyjskiej agencji TASS Ławrow określił światowych przywódców wspierających Ukrainę mianem "europejskiej partii wojennej", której celem jest zadanie Rosji "strategicznej klęski". Jego zdaniem jest to wystarczający powód do tego, by armia Władimira Putina rozważała atak na europejskie wojska.

Skomentował w ten sposób dyskusje o wysłaniu do Ukrainy tak zwanej koalicji chętnych, która jest obecnie jednym z kluczowych wątków rozmów między USA a Ukrainą.

- Wszelkie europejskie kontyngenty wojskowe wysłane na Ukrainę staną się uzasadnionym celem rosyjskich sił zbrojnych - grzmiał rosyjski minister. - Powtórzę raz jeszcze, że nie ma powodu obawiać się ataku Rosji na kogokolwiek. Jeśli jednak ktokolwiek rozważałby atak na Rosję, spotkałby się z druzgocącym ciosem, jak od dawna powtarza prezydent Władimir Putin - mówił.

Ławrow o planie pokojowym. "Nie są gotowi do konstruktywnych rozmów"

Według szefa rosyjskiego MSZ Ukraina nie jest przygotowana do prowadzenia merytorycznych negocjacji pokojowych. Oskarżył ponadto wojsko Zełenskiego o dokonywanie aktów terroryzmu na ludności rosyjskiej.

- Rosja nie uważa, że ​​ukraiński reżim Zełenskiego i jego zachodni kuratorzy są gotowi do konstruktywnych rozmów - stwierdził Ławrow. Jak dodał, "reżim (ukraiński - red.) terroryzuje ludność cywilną, dokonując aktów sabotażu na infrastrukturze cywilnej w naszym kraju".

Bliski współpracownik Putina odniósł się również do opublikowanej na początku grudnia nowej strategii bezpieczeństwa USA, która nie uznaje już Rosji za bezpośrednie zagrożenie i deklaruje odejście Waszyngtonu od strategii wyłącznej odpowiedzialności za porządek światowy. Ławrow stwierdził, że jest to dobry krok w dalszych relacjach amerykańsko-rosyjskich.

- Jeśli chodzi o teorię, niektóre z idei zawartych w tej strategii nie stoją w sprzeczności z działaniami na rzecz dialogu między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Niemniej jednak, podejmiemy finalne decyzje tylko na podstawie działań administracji USA na arenie międzynarodowej – oświadczył minister.

Spotkanie Trump-Zełenski. Ciąg dalszy negocjacji pokojowych

Prezydent Ukrainy przybył już do USA na spotkanie z liderem USA. Rozmowa polityków odbędzie się w posiadłości i prywatnym klubie Trumpa Mar-a-Lago na Florydzie.

Zełenski ma przybyć na miejsce o godzinie 13:00 czasu lokalnego (godz. 19:00 w Polsce). W rozmowach pokojowych ws. zakończenia wojny w Ukrainie udział wezmą też czołowi negocjatorzy z obu stron: Rustem Umierow i Andrij Hnatow oraz Steve Witkoff i Jared Kushner. W skład delegacji z Kijowa wejdzie też minister gospodarki Ołeksij Sobolew.

Zełenski zapowiadał, że ma nadzieję, iż podczas rozmów dojdzie do połączenia również z przywódcami państw europejskich, którzy deklarują wsparcie dla narodu ukraińskiego.

