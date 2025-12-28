Prof. Antoni Dudek w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

W niedzielnym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" bieżące wydarzenia polityczne w Polsce i na świecie skomentuje historyk i politolog prof. Antoni Dudek. Rozmowę poprowadzi Grzegorz Kępka. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.

Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi przed ekranami z widokiem nocnego miasta.
Polsat News
Prof. Antoni Dudek w programie "Gość Wydarzeń"

Pozostałe odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Filozoficzna diagnoza współczesności. "Żyjemy w epoce chaosu"
Agata Sucharska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃGRZEGORZ KĘPKAPOLSKAPROFESOR ANTONI DUDEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 