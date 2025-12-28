Prof. Antoni Dudek w programie "Gość Wydarzeń"

W niedzielnym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" bieżące wydarzenia polityczne w Polsce i na świecie skomentuje historyk i politolog prof. Antoni Dudek. Rozmowę poprowadzi Grzegorz Kępka. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.