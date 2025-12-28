Ostrzeżenia wydano dla woj. lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, południowej części woj. pomorskiego i południowo-wschodniej części woj. zachodniopomorskiego. Alerty obowiązywać będą od godz. 1:00 w nocy do godz. 10:00 w poniedziałek.

Ostrzeżenia przed opadami marznącymi obejmą również woj. łódzkie i wielkopolskie, gdzie obowiązywać będą między godz. 1:00 a 15:00 w poniedziałek oraz woj. dolnośląskie, zachodnią część woj. świętokrzyskiego oraz północną część woj. małopolskiego, opolskiego i śląskiego, w godz. 9-18.

IMGW wydało ostrzeżenia. Kierowcy muszą uważać na możliwą gołoledź

Jak poinformował IMGW, na wspomnianych obszarach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 70 proc.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

ZOBACZ: Cofka na rzece, pogotowie przeciwpowodziowe. Stan pogotowia w Elblągu

Jak informuje IMGW, w nadchodzących dniach Polska będzie pod wpływem niżu z ośrodkami w rejonie Morza Barentsa i Finlandii. Z północy w głąb kraju się przemieszczać będzie chłodny front atmosferyczny. Przejściowo napłynie nieco cieplejsze powietrze polarne morskie, po południu od północy wypierane przez powietrze arktyczne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

Prognoza pogody. Nowy tydzień przyniesie opady śniegu

W poniedziałek zachmurzenie duże, przejściowo na południu i północy z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w północno-zachodniej części kraju również deszczu. Na południowym zachodzie i południu przejściowo możliwe marznące opady deszczu bądź mżawki powodujące gołoledź.

Temperatura maksymalna od -1 st. C, 0 st. C miejscami na południu do 4 st. C, 5 st. C na północy; chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, około -3 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, na północy i wschodzie kraju okresami dość silny i w porywach do około 60 km/h, zachodni i północno-zachodni, na obszarach podgórskich może powodować zamiecie śnieżne. Wysoko w górach wiatr w porywach do 100 km/h, powodujący zamiecie śnieżne.

ZOBACZ: Tragiczny bilans świąt na drogach. Liczba wypadków większa niż rok temu

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie. Przelotne opady śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej na południu, wschodzie i w centrum miejscami o około 5 cm, a na północy i w górach o 10 cm. Lokalnie na północy, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej, możliwe burze. Temperatura minimalna od -6 st. C na południu do 0 st. C na północnym zachodzie i 2 st. C na wybrzeżu; miejscami w rejonach podgórskich Karpat około -8 st. C.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Kto politycznym wygranym roku? Ekspert wskazał zwycięzcę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ps / PAP