Nawrocki uczestniczył w rozmowie z przywódcami. Donald Trump potwierdza

aktualizacja: Polska

Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w telekonferencji przywódców europejskich z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - poinformowała w niedzielę wieczorem Kancelaria Prezydenta. Informację potwierdził na konferencji prasowej po spotkaniu sam Trump.

Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o procesie pokojowym na Ukrainie

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że podczas rozmowy "omówiono stan rozmów pokojowych, których celem jest doprowadzenie do zakończenia wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie".

 

"Prezydent Karol Nawrocki podkreślił duże zaangażowanie prezydenta Trumpa w proces pokojowy i podziękował za dzisiejszą rozmowę. Zaznaczył, że od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę lotnisko Rzeszów-Jasionka służy jako hub dla ponad 90 proc. pomocy dla Ukrainy. Stąd pozycja Polski w momencie podpisania porozumienia pokojowego będzie kluczowa" - przekazano w komunikacie.

 

Według Kancelarii Prezydenta "dzisiejsza rozmowa pokazuje, że wszelkie ustalenia dotyczące pokoju i bezpieczeństwa w regionie muszą zapadać w gronie wszystkich zainteresowanych stron".

 

"Determinacja strony amerykańskiej i jedność stanowiska państw europejskich daje realną szansę na zakończenie wojny wywołanej przez Federację Rosyjską" - podkreślono.

 

 

