Alaksandr Łukaszenka od lat stara się kreować wizerunek "starego, ale jarego" przywódcy, któremu nie brakuje krzepy i witalności. A to wygrywa zawody w rąbaniu drewna, a to szusuje quadem, innym razem - jak w tym przypadku - wykonuje istne piruety na lodzie.

Białoruski lider po raz kolejny bierze udział w amatorskich rozgrywkach hokeja. 27 grudnia jego drużyna starła się z zespołem z obwodu brzeskiego. Mecz zakończył się remisem, jednak Łukaszenka "zadbał o to", by pomimo tego o sportowym wydarzeniu zrobiło się głośno.

Łukaszenka runął na lód. Bolesny upadek białoruskiego przywódcy

W sieci pojawiło się nagranie, na którym zobaczyć można incydent, do którego doszło podczas sportowego spotkania. Były reprezentant białoruskiej drużyny narodowej Jarosław Czupris, jadąc tyłem na łyżwach, nie zauważył stojącego tuż za nim Łukaszenki i potrącił przywódcę, który spektakularnie runął na lód.

Na filmiku widać, jak Czupris rzuca się do pomocy i ułatwia 71-latkowi powstanie.

Choć białoruskie media propagandowe unikały informowania o incydencie opinii publicznej, 28 grudnia opublikowały depeszę z komentarzem Łukaszenki, który zapewniał, że nic mu nie dolega. - Wszystko w porządku. Czuję się dobrze, nie licząc naciągnięcia mięśni pleców. Przygotowuję się do następnego meczu - zapewnił przywódca.

Rywale nie mają szans. Drużyna Łukaszenki dyktuje warunki

Pomimo wypadku Alaksandra Łukaszenki, drużyna przywódcy pozostaje faworytem amatorskich rozgrywek białoruskiego hokeja na lodzie. Do tej pory wygrała je zresztą już 16 razy.

Nie jest to też pierwszy "sportowy" incydent z udziałem polityka. W przeszłości został uderzony w podbródek kijem przez jednego z zawodników przeciwnej drużyny. Zraniony, musiał zejść z lodowiska i zrezygnować z dalszej gry w meczu.

