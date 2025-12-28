Koniec spotkania Zełenski-Trump. "Osiągnęliśmy ogromny postęp"
- Wydaje mi się, że zbliżamy się do porozumienia, osiągnęliśmy ogromny postęp - powiedział prezydent USA Donald Trump po rozmowach z ukraińską delegacją i Wołodymyrem Zełenskim. - Rozmowy były owocne, gwarancje bezpieczeństwa prawie uzgodnione - przekazał prezydent Ukrainy.
Spotkanie prezydentów USA i Ukrainy Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego zakończyło się około godz. 21 czasu polskiego. Na konferencji prasowej głos jako pierwszy zabrał gospodarz spotkania, który podkreślił, że rozmawiano również za pomocą telekonferencji z europejskimi liderami, w tym z prezydentem Polski Karolem Nawrockim, a wcześniej telefonicznie rozmawiał z Władimirem Putinem.
- Te rozmowy były bardzo szczegółowe, Rozmawialiśmy właściwie na każdy temat - zaznaczył Trump i podziękował także negocjatorom z obu stron. Jak dodał, do przedyskutowania zostały "może ze dwie wrażliwe kwestie".
- Myślę, że jesteśmy coraz bliżej porozumienia, może nawet bardzo blisko - zaznaczył. Ocenił, że uzgodnione jest ok. 95 proc. kwestii.
Wyjaśnił, że jedna z nich to kwestia terytorium, sugerując, że Ukraina powinna oddać nieokupowane terytoria, zanim przejmie je Rosja. - Te ziemie mogą zostać zajęte w ciągu kilku najbliższych miesięcy, dlatego lepiej zawrzeć umowę już teraz - ocenił. Zapowiedział, że będzie kontynuował rozmowy z Ukrainą przez następne tygodnie, w tym także w poniedziałek.
Zełenski po spotkaniu z Trumpem: Wymiar militarny uzgodniony na 100 proc.
Następnie negocjacje na Florydzie podsumował Zełenski. Jak stwierdził, "rozmowy były owocne", a 20-punktowy plan pokojowy jest w 90 proc. uzgodniony. - Gwarancje bezpieczeństwa prawie uzgodnione, wymiar militarny w 100 proc. uzgodniony, plan prosperity w dużej części uzgodniony - mówił prezydent Ukrainy.
- Gwarancje bezpieczeństwa są kluczowym kamieniem milowym, więc nasze zespoły będą dalej te gwarancje omawiać. W ciągu najbliższych tygodni będą finalizowane. Prezydent Trump być może będzie nas gościć w Waszyngtonie. Ukraina jest gotowa a pokój - dodał.
Trump odpowiedział również na pytanie, czy złoży wizytę w Ukrainie. - Nie wiem, czy to rzeczywiście potrzebne, ale jeśli pomogłoby to ocalić 25 tysięcy osób miesięcznie... na pewno byłbym skłonny tam pojechać - odparł.
Prezydent USA poinformował też, że Putin współpracuje z Ukrainą nad uruchomieniem Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. - Świetnie, że to robi - ocenił prezydent USA.
Po zakończeniu spotkania Trump - Zełenski ma dojść do kolejnej rozmowy na linii Waszyngton - Moskwa.
