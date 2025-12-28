Stacja CBS podała, że do wypadku doszło nad lotniskiem w Hammonton, położonym ok. 55 km od Filadelfii. Obydwa helikoptery, w których byli tylko piloci, awaryjnie wylądowały, a jeden z nich stanął w płomieniach.

Policja i straż pożarna ugasiły pożar, który objął jedną z maszyn.

Katastrofa lotnicza w USA. Helikoptery zderzyły się w powietrzu

W wyniku zderzenia jedna osoba zginęła, a druga została przewieziona do pobliskiego szpitala z obrażeniami zagrażającymi życiu - relacjonowała Associated Press. Nagranie z miejsca zdarzenia pokazywało helikopter szybko spadający na ziemię.

Fox News poinformował, że władze nie ujawniły do tej pory tożsamości ofiar ani szczegółów dotyczących przyczyn wypadku. Nie jest również jasne, dlaczego helikoptery znajdowały się w tym rejonie w momencie zdarzenia.

Here's a look at this morning's fatal crash involving two helicopters in New Jersey (Photos from WPVI-TV/6ABC via AP)



I've redacted the tail number visible on one of the helicopters considering family may still have not been notified. pic.twitter.com/BJ9BbpmZux — Ben Dennis Reports (@broadcastben_) December 28, 2025

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) potwierdziła na platformach społecznościowych, że prowadzi dochodzenie w sprawie kolizji z udziałem helikopterów Enstrom 280C i Enstrom F-28A w Hammonton. W badaniu przyczyny wypadku uczestniczy FAA.

