Stan pogotowia przeciwpowodziowego został ogłoszony w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Elbląg i niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Na ten moment poziom wody w rzece wynosi 590 cm, stan alarmowy wynosi zaś 610 cm.

Rzeczniczka urzędu miasta w Elblągu Joanna Urbaniak poinformowała, że "wszystkie służby pozostają w gotowości, a poziom rzeki jest na bieżąco monitorowany".

Zagrożenie powodziowe w Elblągu. Służby apelują

Przyczyną przekroczenia stanów ostrzegawczych jest cofka z Zalewu Wiślanego - silny północno-zachodni wiatr wpycha wody z Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg. W związku ze wzrastającym poziomem wody wprowadzono stan pogotowia przeciwpowodziowego. Poinformował o tym prezydent miasta Michał Missan.

"Służby pozostają w pełnej gotowości, sytuacja hydrologiczna jest na bieżąco monitorowana" - napisał włodarz miasta. Zaapelował również do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń służb, które rozkładają na Bulwarze Zygmunta Augusta oraz przy ul. Warszawskiej rękawy przeciwpowodziowe.

Straż pożarna także zaleca mieszkańcom ostrożność i niezbliżanie się do brzegów rzeki. Wzywa również do śledzenia informacji na temat sytuacji pogodowej. - Przypominamy, aby w sytuacjach zagrożenia dzwonić na numer alarmowy 112. W Elblągu działa również całodobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 55 239-30-40, 55 239-30-41 - poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o silnym wietrze dla Warmii i Mazur, w tym dla miasta Elbląg i powiatu elbląskiego. W porywach wiatr osiągnie tam prędkość do 85 km/h. Synoptycy ostrzegają także przed możliwym oblodzeniem.

