Po spotkaniu Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie, odbyła się ich wspólna konferencja prasowa. Amerykański prezydent poinformował, że obaj liderzy przeprowadzili rozmowę telefoniczną z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Niemiec, Finlandii, Polski, Norwegii oraz Unii Europejskiej.

Uczestnikami byli prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Norwegii Jonas Gahr Stoere, premier Włoch Giorgia Meloni, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz prezydent Polski Karol Nawrocki.

Spotkanie Zełenski-Trump na Florydzie. Negocjatorzy zachywceni Trumpem

Przebieg rozmów skomentowała w mediach społecznościowych m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Odnotowaliśmy zadowalający postęp, co nas ucieszyło. Europa jest gotowa kontynuować współpracę z Ukrainą i naszymi amerykańskimi partnerami, aby utrwalić ten postęp" - stwierdziła szefowa UE. Jak podkreśliła "najważniejsze w tym przedsięwzięciu jest posiadanie żelaznych gwarancji bezpieczeństwa od pierwszego dnia" zawarcia pokoju.

ZOBACZ: Nawrocki uczestniczył w rozmowie z przywódcami. Donald Trump potwierdza

Przedstawiciel szefa brytyjskiego rządu poinformował z kole, że "dyskusja skupiła się na wysiłkach na rzecz zapewnienia pokoju w Ukrainie". "Przywódcy pochwalili Trumpa za osiągnięte do tej pory postępy w negocjacjach pokojowych" - czytamy w oświadczeniu.

"Rozmowa trwała ponad godzinę. Omówiliśmy konkretne kroki mające na celu zakończenie wojny. Wszyscy pracujemy na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju" - poinformował natomiast prezydent Flinalndii Alexander Stubb.

Prezydenta USA pochwalił również specjalny wysłannik Władimira Putina Kirill Dmitrijew. Jak napisał na platformie X "cały świat docenia prezydenta Trumpa i jego zespół za wysiłki na rzecz osiągnięcia pokoju".





Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni