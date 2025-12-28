"Bitwa płci" na korcie. Nietypowy mecz w Dubaju

Australijski tenisista Nick Kyrgios pokonał liderkę światowego rankingu - Białorusinkę Arynę Sabelenkę 6:3, 6:3. Nietypowy, pokazowy mecz nazwany "bitwą płci" odbył się w niedzielę na korcie w Dubaju.

Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios po nietypowym meczu tenisowym.
Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios po nietypowym meczu tenisowym w Dubaju

Mecz rozegrano przy zmienionych zasadach. Przede wszystkim połowa kortu, na której grała Sabalenka, była o dziewięć procent mniejsza od połowy Kyrgiosa. Oboje grający mieli do dyspozycji jeden serwis.

 

W drugim secie Białorusinka prowadziła 3:1, ale pięć kolejnych gemów i w efekcie mecz wygrał Kyrgios.

 

- Aryna była gotowa na to wyzwanie. Mecz był bardziej wyrównany, niż wskazuje na to wynik. To był naprawdę trudny pojedynek. Jest wielką mistrzynią i naprawdę nie wiedziałem, czego się spodziewać. Kilka razy przełamała mój serwis, wywierała na mnie presję, miała niesamowite uderzenia. Chętnie bym z nią jeszcze zagrał - powiedział Australijczyk, który najwyżej był notowany w rankingu na 13. miejscu.

Nietypowy mecz w Dubaju. "Miał problemy, zrobił się spięty"

- To była prawdziwa walka. On miał problemy, zrobił się spięty. Jestem zadowolona, że facet musiał się "sprężać", żeby odebrać mój serwis. Naprawdę podobało mi się to widowisko i czuję, że następnym razem, kiedy z nim zagram, będę już znała taktykę. Znam już jego mocne i słabe strony, więc na pewno będzie to lepszy mecz - przyznała Sabalenka.

 

Nie był to pierwszy pojedynek określany mianem "bitwa płci", a najsłynniejszy miał miejsce w 1973 roku. Billie Jean King pokonała wówczas 55-letniego, byłego lidera rankingu i mistrza Wimbledonu Bobby’ego Riggsa 6:4, 6:3, 6:3.

 

W samych Stanach Zjednoczonych mecz obejrzało w telewizji ponad 50 milionów widzów. Wynik był wielokrotnie podważany przez twierdzenia, że mecz został ustawiony, czemu Riggs zaprzeczał aż do swojej śmierci w 1995 roku. Ta historia została zekranizowana w 2017 roku, a film nosi tytuł "Wojna płci".

 

