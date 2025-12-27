Wołodymyr Zełenski podkreślił w rozmowie z reporterem Axios, że plan wynegocjowany przez prezydenta USA Donalda Trumpa wymaga bolesnych ustępstw terytorialnych ze strony Kijowa, na co władze ukraińskie nie mogą się zgodzić. W związku z tym będzie musiał zapytać o zgodę obywateli, jeśli nie uda się osiągnąć "silnej" pozycji Ukrainy w kwestii terytorialnej.

Ukraina. Referendum o planie pokojowym. Zełenski wyznaczył warunki

Przywódca Rosji Władimir Putin podkreślił na środowym spotkaniu z oligarchami, że jest gotowy na pewne ustępstwa terytorialne względem Ukrainy, jednak niezmiennie domaga się przejęcia kontroli nad całym Donbasem.

Z kolei prezydent Ukrainy stwierdził, że najbardziej dyskusyjne punkty planu pokojowego, takie jak wspomniana wymiana terytoriów, powinny być poddane pod ogólnonarodowe referendum. Jak mówił, przeprowadzenie takiego głosowania wiązałoby się jednak z poważnymi komplikacjami politycznymi i logistycznym.

Jako warunek przeprowadzenia referendum wskazał co najmniej 60-dniowe zawieszenie broni w Ukrainie. - Lepiej nie organizować referendum, niż organizować takie, w którym ludzie nie mają możliwości przyjścia i oddania głosu – powiedział Zełenski, cytowany przez Axios. Jak zauważył ukraiński prezydent, nie jest jeszcze jasne, czy Rosja jest gotowa przystać na plan administracji Donalda Trumpa.

Spotkanie Trump-Zełenski. "Wiele może się rozstrzygnąć"

Zełenski potwierdził, że najbliższą niedzielę planuje spotkać się z Trumpem na Florydzie. Rozmowy obu polityków mają dotyczyć finalnego kształtu porozumienia pokojowego, gwarancji bezpieczeństwa i możliwości wywarcia większej presji na Moskwę.

Jak pisał w mediach społecznościowych w piątek rano, wiąże z niedzielnym spotkaniem duże nadzieje. Zdaniem Zełenskiego Ukraina nie traci w negocjacjach ani jednego dnia i w kwestii zakończenia wojny "wiele może się rozstrzygnąć jeszcze przed Nowym Rokiem".

W środę Zełenski przedstawił nową, 20-punktową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem obustronnych konsultacji. W projekcie znalazły się wzmianki m.in. o potwierdzeniu suwerennego statusu Ukrainy, zamrożeniu konfliktu zbrojnego, pakiecie na odbudowę państwa ukraińskiego czy działaniach na rzecz obrony kraju.

Dodał, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie będzie umową między USA, Ukrainą, Europą i Rosją. Podkreślił jednak, że Kijów nie ma zamiaru zrezygnować z dążeń do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej.

