Do ataku doszło w piątek po godz. 16 w trzech różnych miejscach wzdłuż torów linii metra nr 3, biegnącej przez centrum Paryża. Ofiarami nożownika padły trzy kobiety, którym udzielono pomocy medycznej.

Jak podaje francuska agencja AFP, sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Dzięki nagraniom z kamer monitoringu i namierzeniu sygnału z komórki 25-letniego mężczyzny, funkcjonariuszom udało się go zatrzymać tego samego popołudnia w regionie Val d'Oise na północ od Paryża - poinformowała prokuratura.

Atak w centrum Paryża. 25-latek ranił nożem trzy kobiety

Paryska policja przekazała, że dwie z trzech zaatakowanych kobiet zostały przetransportowane do szpitala, jednak ich stan nie był krytyczny. Trzecia ofiara sama zgłosiła się do placówki medycznej. Służby wszczęły wobec mężczyzny śledztwo o usiłowanie zabójstwa i napaść z użyciem broni. W oświadczeniu poinformowano, że sprawcą ataku jest 25-letni obywatel Mali, który przebywał we Francji nielegalnie.

ZOBACZ: Donald Trump czeka na spotkanie z Zełenskim. "Zobaczymy, co ma"

Mężczyzna już wcześniej miewał kłopoty z prawem. Był sądzony m.in. za rozbój i napaść na tle seksualnym i niszczenie mienia pod wpływem środków odurzających. Francuskie MSZ podało, że w lipcu tego roku 25-latek został zwolniony z więzienia z nakazem deportacji, jednak nie opuścił kraju i przez ten czas ukrywał się przed policją.

Deportacje we Francji. Minister zapowiada "priorytetowe traktowanie"

Szef resortu Laurent Nunez powiedział, że "żałuje, że deportacja podejrzanego nie mogła zostać przeprowadzona" i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby deportacje cudzoziemców, którzy dopuścili się przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu, były traktowane priorytetowo.

Nunez pogratulował ponadto francuskim służbom, które dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji aresztowały 25-latka niecałe trzy godziny po ataku. Z uwagi na "bardzo wysoki poziom zagrożenia terrorystycznego" minister zaapelował do lokalnych władz o wzmocnienie środków bezpieczeństwa w całym kraju.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni