Wybrano najspokojniejsze miasto na świecie. Leży w sercu Europy

Amerykańska firma finansowa Remitly opublikowała ranking najbardziej relaksujących miast na świecie i tych, w których życie jest najbardziej stresujące. W indeksie wzięto pod uwagę aż 170 dużych miast z całego świata i oceniono je pod kątem kosztów utrzymania, dostępu do opieki zdrowotnej, średniego czasu przejazdu 10 km, poziomu przestępczości i zanieczyszczenia powietrza.

Każdy z wymienionych czynników oceniono w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznaczał najlepsze warunki do życia, a 10 - najbardziej stresogenne.

Miasta, w których żyje się najspokojniej. Oto wyniki rankingu

Niekwestionowanym liderem rankingu okazała się Holandia. Autorzy raportu wskazują, że europejskie państwo należy do jednego z najspokojniejszych na świecie. W rankingu najbardziej relaksujących miast znalazły się aż cztery miejsca na mapie Holandii.

Pierwsze miejsce na podium zajęło Eindhoven, uzyskując wynik 2,34 na 10. Kluczową rolę w sukcesie miasta odgrywa przede wszystkim krótki dojazd do pracy, niska przestępczość i kompleksowa opieka zdrowotna. Jak czytamy w raporcie, Holandia słynie z opieki medycznej na wysokim poziomie - kraj zajął 4. miejsce na świecie w Światowym Indeksie Innowacji w Opiece Zdrowotnej z 2024 roku.

Poza Eindhoven wśród najspokojniejszych holenderskich miast są także Utrecht, Groningen i Rotterdam. Oto, jak prezentuje się pełna lista najspokojniejszych miejsc do życia na świecie:



1) Eindhoven (Holandia) - 2,34

2) Utrecht (Holandia) - 2,67

3) Canberra (Australia) - 2,8

4) Tallinn (Estonia) - 2,83

5) Trondheim (Norwegia) - 2,84

6) Groningen (Holandia) - 2,84

7) Bergen (Norwegia) - 2,85

8) Porto (Portugalia) - 2,97

9) Brisbane (Australia) - 2,98

10) Rotterdam (Holandia) - 3,34

Stres, korki i wysoka przestępczość. Nowy Jork najmniej korzystnym miastem

Analitycy sprawdzili również, w których miejscach na mapie świata jesteśmy najbardziej narażeni na stres, wysokie koszty utrzymania czy problemy z przestępczością.

Choć w rankingu Remitly znalazły się miasta Ameryki Łacińskiej, takie jak Meksyk i São Paulo, które od lat borykają się z wysokim poziomem przestępczości, najbardziej stresogennym miejscem na świecie okazał się... Nowy Jork. "Wielkie Jabłko" otrzymało ocenę 7,56 na 10 pod względem najmniej korzystnych warunków do życia.

Jak wynika z badania, ciągły pęd wielkiego miasta połączony z wysokimi kosztami utrzymania coraz bardziej frustruje Nowojorczyków, co znalazło swoje odzwierciedlenie w raporcie.

Na drugim miejscu uplasował się Dublin z wynikiem minimalnie niższym - 7,55 na 10 możliwych punktów. Najwięcej kłopotów sprawia tam długi dojazd do pracy (przejechanie 10 km zajmuje tam średnio pół godziny) czy rosnące ceny nieruchomości.

Podium zamyka Meksyk, gdzie wskaźnik przestępczości wyniósł 66,8 na 100. Poza częstymi aktami przemocy, takimi jak napady z bronią w ręku czy rozboje, mieszkańcy narażeni są również na częste korki i problemy z komunikacją.

Poniżej pełna lista najbardziej stresogennych miast świata:

1) Nowy Jork (USA) - 7,56

2) Dublin (Irlandia) - 7,55

3) Meksyk (Meksyk) - 7,38

4) Manila (Filipiny) - 7,34

5) Londyn (Wielka Brytania) - 7,25

6) Mediolan (Włochy) - 7,25

7) Ateny (Grecja) - 7,23

8) São Paulo (Brazylia) - 7,14

9) Turyn (Włochy) - 6,9

10) Kalkuta (Indie) - 6,89

