Według Białego Domu zarząd - wybrany przez prezydenta USA - zatwierdził decyzję o zmianie nazwy instytucji na Trump Kennedy Center. Zmieniona nazwa pojawiła się później na fasadzie budynku.

"Kiedy zobaczyłem zmianę nazwy na stronie internetowej Kennedy Center, a kilka godzin później na budynku, postanowiłem odwołać nasz koncert" - oznajmił gospodarz programu, muzyk Chuck Redd, w wiadomości przesłanej agencji AP.

Redd - perkusista i wibrafonista, który koncertował z takimi artystami jak Dizzy Gillespie czy Ray Brown - od 2006 roku prowadzi świąteczne "Jazz Jams" w Kennedy Center, zastępując zmarłego w 2005 roku basistę Williama Thomasa "Ketera" Bettsa.

"Klasyczny przejaw nietolerancji". Muzyk odwoła koncert w Kennedy Center

Na ruch Redda zareagowała wiceprezes ds. public relations w Kennedy Center Roma Daravi. W oświadczeniu dla CBS News napisała: "Żaden artysta odwołujący swój występ w Trump Kennedy Center z powodu różnic politycznych nie jest odważny ani zasadniczy - jest samolubny, nietolerancyjny i nie spełnia podstawowego obowiązku artysty publicznego: występowania dla wszystkich ludzi".

Z kolei Richard Grenell, prezes Kennedy Center i - jak podaje stacja CNN - wieloletni powiernik Trumpa odpowiedział Reddowi na papierze firmowym z nowym logo Trump Kennedy Center.

"Twoja decyzja o wycofaniu się w ostatniej chwili - będąca wyraźną odpowiedzią na niedawną zmianę nazwy Centrum, która ma uhonorować nadzwyczajne wysiłki prezydenta Trumpa na rzecz ratowania tego narodowego skarbu - to klasyczny przejaw nietolerancji, bardzo kosztowny dla instytucji non-profit zajmującej się sztuką" - napisał Grenell.

W liście nazwał odwołanie występu "politycznym chwytem" i stwierdził, że "Jazz Jams" odnotowało "żałosne wyniki sprzedaży biletów". Grenell poinformował również, że instytucja planuje ubiegać się o odszkodowanie w wysokości jednego miliona dolarów.

Afera wokół Kennedy Center w Waszyngtonie. Trump wprowadza nowe porządki

Stacja CBS przypomina, że prezydent John F. Kennedy zginął w zamachu w 1963 roku, a Kongres zdecydował wówczas o uznaniu obiektu za żywy pomnik jego pamięci. Ustawa wyraźnie zabrania zarządowi dodawania jakichkolwiek nowych upamiętnień.

Decyzja o zmianie nazwy ośrodka spotkała się z ostrą krytyką ze strony demokratycznych kongresmenów i niektórych członków rodziny Kennedy'ego. Demokratyczna kongresmenka Joyce Beatty z Ohio skierowała sprawę do sądu, nazywając sytuację "rażącym naruszeniem praworządności" i zauważyła, że nazwa nie może zostać zmieniona bez uchwały Kongresu.

Grenell, również wyznaczony przez Trumpa, twierdzi, że status instytucji jako miejsca pamięci Kennedy'ego nie uległ zmianie.

CBS News zauważa, że Trump w czasie swojej pierwszej kadencji praktycznie ignorował działalność ośrodka. Po powrocie do Białego Domu mocno się zaangażował - zmusił kierownictwo do ustąpienia, dokonał gruntownej reorganizacji zarządu i stanął na jego czele, a także osobiście poprowadził tegoroczną ceremonię wręczenia nagród Kennedy Center Honors, łamiąc długą tradycję, zgodnie z którą prezydenci USA pełnili głównie rolę widzów.

Od czasu rozpoczęcia drugiej kadencji Trumpa wielu artystów odwołało swoje występy w Kennedy Center.

