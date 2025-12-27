Tusk ogłasza ws. gwarancji dla Ukrainy. "Wszyscy rozmówcy się zgodzili"
"Wszyscy rozmówcy zgodzili się, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy są kluczowe" - oznajmił premier Donald Tusk po rozmowach z europejskimi liderami ws. zakończenia wojny. Jak podkreślił, gwarancje dla Kijowa mają być "konkretne" i "pewne". Komunikat szefa rządu pojawił się na dobę przed planowanym spotkaniem Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem.
Premier Donald Tusk poinformował w sobotę wieczorem, że w rozmowach z przywódcami państw Unii Europejskiej i NATO, panowała zgoda co do kluczowej roli gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
"Wszyscy rozmówcy (dołączyli także Skandynawowie, Kanada, Holandia i NATO) zgodzili się, że kluczowe są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Konkretne i pewne. Takie gwarancje to także bezpieczniejsza Polska" - napisał na X premier.
Szef rządu zapowiedział również powrót do rozmów w tej kwestii po niedzielnym spotkaniu prezydentów USA i Ukrainy.
Tusk na rozmowach z przedstawicielami UE i NATO
Wcześniej szef rządu zapowiedział, że w sobotę będzie rozmawiał o szansach na pokój z przywódcami m.in. Ukrainy i Unii Europejskiej.
"Wbrew oczekiwaniom prezydenta (Stanów Zjednoczonych Donalda) Trumpa i mimo gotowości do ustępstw ze strony (prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego) Rosja ponownie brutalnie zaatakowała mieszkaniowe dzielnice Kijowa" - napisał premier.
Według agencji dpa, rozmowa telefoniczna prezydenta Zełenskiego i przywódców europejskich miała odbyć się w sobotę wieczorem. Miała dotyczyć prac nad zakończeniem wojny rosyjsko-ukraińskiej, w tym przede wszystkim kwestii terytorialnych oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
Rozmowa poprzedziła planowane na niedzielę spotkanie prezydentów Ukrainy i USA. Odbędzie się ono w Palm Beach na Florydzie o godz. 15 czasu miejscowego (godz. 21 w Polsce).
Są szanse na pokój? Kwestie sporne podczas negocjacji
Kwestiami spornymi w ramach toczących się negocjacji pozostają nadal ustalenia dotyczące kontroli nad terytoriami: Rosja domaga się wycofania ukraińskich wojsk z nieokupowanej dotąd części Donbasu (głównie z obwodu donieckiego), podczas gdy Kijów chce zamrożenia linii frontu na obecnych pozycjach.
Nadal omawiana jest także sprawa kontroli nad Zaporoską Elektrownią Atomową, okupowaną przez siły rosyjskie.
Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow powiedział, że w rozmowach na temat zakończenia wojny udało się osiągnąć "punkt zwrotny", choć przedstawiona przez Kijów wersja 20-punktowego planu pokojowego różni się od tej, która była omawiana przez delegacje USA i Rosji.
W sobotę rano doszło do rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy. W komunikatorze Telegram prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że do ataku Rosja użyła blisko 500 dronów i 40 rakiet. "Główny cel to Kijów: energetyka i infrastruktura cywilna. Niestety, są trafienia także w budynki mieszkalne" - poinformował Zełenski.
