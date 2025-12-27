Do wypadku doszło w wigilijny poranek pod Brzegiem, przy skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych. W nieustalonych do tej pory okolicznościach czołowo zderzyły się ford kuga, którym jechał 59-letni mieszkaniec Brzegu i volkswagen passat.

W wyniku zderzenia volkswagen stanął w płomieniach. Na miejscu zginął kierowca forda i pięć osób jadących passatem.

Tragiczny wypadek pod Brzegiem. W Wiglię zginęło sześć osób

Jak powiedział rzecznik opolskiej prokuratury, uzyskano informacje, zgodnie z którymi volkswagenem podróżowali obywatele Ukrainy.

W celu ustalenia ich tożsamości najprawdopodobniej konieczne będą testy DNA. W poniedziałek będzie ustalany termin sekcji zwłok ofiar wypadku.

Prokuratura nie wypowiada się na temat przebiegu i przyczyn wypadku do czasu zakończenia prac przez powołanego w tym celu biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji poinformowało, że od 24 do 26 grudnia doszło łącznie do 99 wypadków spowodowanych przede wszystkim niebezpiecznymi dla kierowców warunkami pogodowymi.

