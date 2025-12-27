Tragiczny bilans świąt na drogach. Liczba wypadków większa niż rok temu

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przedstawiło bilans wypadków drogowych w okresie świąt Bożego Narodzenia. Od 24 do 26 grudnia doszło łącznie do 99 wypadków spowodowanych przede wszystkim niebezpiecznymi dla kierowców warunkami pogodowymi.

Interwencje policji nie ograniczały się jednak wyłącznie do kolizji i wypadków na drodze. W okresie świątecznym funkcjonariusze zatrzymali 484 osób, które wsiadły za kierownicę pod wpływem alkoholu.

Tegoroczna liczba wypadków podczas świąt Bożego Narodzenia i ofiar śmiertelnych jest wyższa niż rok wcześniej. W 2024 roku w okresie świątecznym doszło do 70 wypadków, w których zginęło 9 osób.

Wypadki na drogach w okresie świątecznym. Pogoda nie sprzyjała kierowcom

Do najpoważniejszego wypadku doszło w środę rano w miejscowości Zielęcice pod Brzegiem. Na skrzyżowaniu dróg krajowych czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe: ford kierowany przez mieszkańca Brzegu i volkswagen, w którym podróżowało pięć osób.

Wszyscy uczestnicy wypadku zginęli na miejscu. Śledczy ustalili już personalia mieszkańca Brzegu, jednak nadal nie wiadomo, kto podróżował w drugim samochodzie. Konieczne będzie w tej kwestii przeprowadzenie badań DNA.

Świątecznym kierowcom nie sprzyjały w tym roku warunki atmosferyczne. Od piątku niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź. Na ten moment alerty dotyczą aż 14 województw.

To właśnie gołoledź była jedną z najczęstszych przyczyn wypadków i utrudnień na drogach. Do największego doszło na drodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką w woj. łódzkim, gdzie dziewięć samochodów osobowych uczestniczyło w karambolu.

Rannych zostało dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Strażacy kilka osób musieli wydobyć z pojazdów. Trasa była zablokowana przez kilka godzin.

Policja niezmiennie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe.

