Do zdarzenia doszło w sobotę przed godz. 4:00 nad ranem. Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzwałdzie wezwana została do akcji gaśniczej w Siemianach, gdzie doszło do pożaru domku letniskowego. Druhowie ruszyli do działania, wyjeżdżając wozem strażackim, za którego kierownicą zasiadł prezes jednostki Edward Smagała.

W pewnym momencie, podczas jazdy, mężczyzna stracił przytomność. Na miejsce wezwane zostało pogotowie, wcześniej przeprowadzono też resuscytację krążeniowo-oddechową druha. Walka o życie trwała ok. 90 minut, niestety nie przyniosła oczekiwanego efektu. "Druha nie udało się uratować. Zmarł w wieku 69 lat, pełniąc służbę na rzecz innych" - poinformował Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Pędził wozem strażackim do pożaru. Druh z OSP nie żyje

Na stronie Państwowej Straży Pożarnej pojawiły się kondolencje wystosowane przez Komendanta Głównego PSP nadbryg. Wojciecha Kruczka, który przekazał bliskim zmarłego wyrazy współczucia "w imieniu całej braci strażackiej. "Cześć Jego Pamięci" - napisał.

Ubolewanie nad śmiercią prezesa OSP Jerzwałd wyraził też prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Waldemar Pawlak. Sam związek zaapelował zaś do wszystkich jednostek OSP i PSP w kraju o oddanie zmarłemu wyjątkowego hołdu.

Uczczenie pamięci zmarłego polegać będzie na uruchomieniu w niedzielę o godz. 18:00 sygnałów świetlno-dźwiękowych w pojazdach pożarniczych. Akcja ma potrwać przez jedną minutę. "Niech ten symboliczny gest będzie wyrazem naszej jedności, pamięci i solidarności całej strażackiej rodziny" - czytamy w poście na stronie ZOSP RP.

