Na stosunkowo niewielkim kontenerowcu ZHONG DA 79, mierzącym 97 metrów, umieszczono wyrzutnie zdolne do wystrzeliwania szerokiej gamy pocisków - od przeciwokrętowej i manewrującej po przeciwlotniczą, a potencjalnie także hipersoniczną. Każda salwa oznaczać będzie odpalenie 60 rakiet - donosi serwis militarnyi.com.

Jak czytamy, wyrzutnie zakamuflowano w standardowych kontenerach transportowych, na których widnieją napisy o "odrodzeniu narodu chińskiego" i "wspólnej przyszłości oceanicznej".

Cywilny kontenerowiec uzbrojony po zęby. Chiny stworzyły "statek arsenał"

ZHONG DA 79 uzbrojony jest też w system artylerii przeciwlotniczej krótkiego zasięgu typu 1130 CIWS kalibru 30 mm, a także wyrzutnie typu 726. Statek został również wyposażony w duży obrotowy radar z anteną z układem fazowanym oraz dodatkową antenę radarową lub komunikacyjną pod kopułą przepuszczającą fale radiowe.

Taki zestaw uzbrojenia i czujników pozwala nam traktować ZHONG DA 79 jako przykład praktycznej realizacji koncepcji "arsenal ship" (statek arsenał) - pisze militarnyi.com.

Kluczową ideą tej koncepcji, sformułowanej w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 80. XX wieku, jest stworzenie stosunkowo niedrogiej platformy dla dużej liczby pocisków. Armia amerykańska swego czasu opracowała projekt "statku arsenału" zdolnego do wystrzelenia do 500 pocisków manewrujących - czytamy.

Chiny prężą muskuły. "Demonstracyjny sygnał dla Waszyngtonu"

Według ustaleń serwisu chiński kontenerowiec od kwietnia do sierpnia przechodził modernizację w stoczni w Longhai w prowincji Fujian. Od sierpnia 2025 roku cumuje w Szanghaju, gdzie prawdopodobnie miał miejsce ostatni etap transformacji kontenerowca w okręt wojenny.

Statek nie jest wpisany do wykazu marynarki wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej ani Floty Pomocniczej. Formalnie, mimo uzbrojenia, zachowuje status jednostki cywilnej.

Pekin często wykorzystuje cywilne kutry rybackie do prowadzenia działań przeciwko statkom państw sąsiednich, zwłaszcza na spornych akwenach. Jednocześnie - zdaniem militarnyi.com - upublicznienie zdjęć nowego okrętu wojennego można również uznać za demonstracyjny sygnał ze strony Chin, skierowany zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. Jak czytamy, w ten sposób Pekin buduje poczucie rosnącej przewagi w rozwijaniu potencjału morskiego w regionie Indo-Pacyfiku.

