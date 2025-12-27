Policja informację o leżącym przed dyskoteką 18-latku z obrażeniami głowy policja otrzymała w nocy z czwartku na piątek. Jak informowała podlaska policja, do poszkodowanego wezwano ratowników medycznych, ale życia 18-latka nie udało się uratować.

W związku ze zdarzeniem zatrzymano w piątek dwóch mężczyzn.

Wnory-Wiechy. Dwie osoby podejrzane ws. śmierci 18-latka

Jednemu z zatrzymanych postawiono zarzut udziału w bójce z art. 158 Kodeksu karnego - poinformowała w sobotę wieczorem PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łomży Dorota Leszczyńska.

Jak dodała, drugi podejrzany, wobec którego w sobotę wieczorem prowadzone były jeszcze czynności, usłyszał zarzut udziału w bójce i spowodowania obrażeń, w wyniku których nastąpiła śmierć pokrzywdzonego.

Po zakończeniu czynności prokurator ma zdecydować o zastosowaniu środków wobec podejrzanych, w tym, czy będzie kierował do sądu wniosek o areszt.

Tragedia na Podlasiu. Pobity 18-latek leżał przed dyskoteką

Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że w bójce wzięli udział młodzi mężczyźni z powiatu wysokomazowieckiego i powiatu ostrołęckiego (woj. mazowieckie).

Jak mówiła Leszczyńska, pokrzywdzony został uderzony ręką i upadł na betonowe podłoże. Dodała, że powstała rana głowy, a w jej następstwie wytworzyły się obustronne krwiaki podtwardówkowe, powstał obrzęk mózgu, co spowodowało zgon pokrzywdzonego.

Prokurator powiedziała, że czynności w tej sprawie są w toku i kolejne zatrzymania nie są wykluczone.

