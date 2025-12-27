"Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - brzmi poranny komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w serwisie X.

"Działania prewencyjne". Komunikat wojska

Jak podaje wojsko "zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji".

"Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - czytamy.

Wojsko podkreśla, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

Rosja atakuje Kijów. Polska poderwała myśliwce

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - podano.

W nocy z piątku na sobotę Rosja rozpoczęła atak na stolicę Ukrainy i cały obwód kijowski. Jak podaje portal Ukraińska Prawda, jedna osoba została ranna, uszkodzone zostały budynki.

"Eksplozje w stolicy. Działa obrona przeciwlotnicza. Proszę schronić się w schronach!" - apelował mer Kijowa Witalij Kliczko na Telegramie. O godzinie 1:50 czasu lokalnego całe terytorium Ukrainy objęte było alarmem przeciwlotniczym.

