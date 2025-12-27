Według południowokoreańskich i zachodnich agencji wywiadowczych Korea Północna wysłała tysiące żołnierzy, aby walczyli u boku Rosji w jej inwazji na Ukrainę, rozpoczętej prawie cztery lata temu.

Kim Dzong Un złożył Putinowi życzenia. "W tym samym okopie"

W swoim komunikacie, opublikowanym w piątek przez państwową agencję prasową KCNA, Kim Dzong Un powiedział, że rok 2025 był "naprawdę ważnym rokiem" dla sojuszu między Pjongjangiem a Moskwą, wzmocnionego "przelaną krwią, życiem i śmiercią w tym samym okopie".

ZOBACZ: Putin jest gotowy na "ustępstwa terytorialne" z Ukrainą. Wskazał jeden warunek

Korea Północna potwierdziła dopiero w kwietniu, że wysłała wojska, aby wesprzeć rosyjską kampanię wojskową przeciwko Ukrainie i że północnokoreańscy żołnierze zginęli w walce. Wcześniej w grudniu 2024 roku Pjongjang potwierdził wysłanie wojsk do rozminowania rosyjskiego obwodu kurskiego niedaleko granicy z Ukrainą w sierpniu 2025 roku. Co najmniej dziewięciu żołnierzy z pułku inżynieryjnego zginęło podczas tej 120-dniowej misji, przyznał Kim Dzong Un w przemówieniu wygłoszonym 13 grudnia po powrocie jednostki.

Przywódca Korei Północnej wydał rozkaz. Chodzi o produkcję rakiet

Przywódca Korei Północnej przesłał życzenia noworoczne Władimirowi Putinowi dzień po wydaniu rozkazu zwiększenia produkcji rakiet w przyszłym roku. Pjongjang znacznie zintensyfikował w ostatnich latach testy rakietowe, których celem, według analityków, jest poprawa zdolności precyzyjnego rażenia, rzucenie wyzwania Stanom Zjednoczonym i Korei Południowej oraz testowanie broni na eksport do rosyjskiego sojusznika.

Korea Północna i Rosja zbliżyły się do siebie od czasu rozpoczęcia przez Moskwę inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Oprócz wysłania wojsk do walki po stronie Rosji, Pjongjang dostarczył Moskwie pociski artyleryjskie, pociski rakietowe i systemy rakiet dalekiego zasięgu. W zamian Rosja wysyła Korei Północnej pomoc finansową, technologię wojskową oraz żywność i energię, twierdzą analitycy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni