Putin dostał noworoczne życzenia od Kima. Wcześniej sojusznik Rosji wydał ważny rozkaz

Świat

Rok 2025 był "naprawdę ważnym rokiem" dla sojuszu między Koreą Północną a Rosją - oświadczył Kim Dzong Un w noworocznych życzeniach skierowanych do Władimira Putina. Jak oznajmił, oba kraje połączyły "krew, życie i śmierć" w wojnie w Ukrainie. Dyktator przesłał życzenia rosyjskiemu przywódcy dzień po tym, jak wydał rozkaz zwiększenia produkcji rakiet w przyszłym roku.

Władimir Putin siedzi przy stole w garniturze i krawacie, rozmawiając z mężczyzną po prawej stronie.
PAP/EPA/SERGEY BULKIN / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Władimir Putin otrzymał noworoczne życzenia od Kim Dzong Una

Według południowokoreańskich i zachodnich agencji wywiadowczych Korea Północna wysłała tysiące żołnierzy, aby walczyli u boku Rosji w jej inwazji na Ukrainę, rozpoczętej prawie cztery lata temu.

Kim Dzong Un złożył Putinowi życzenia. "W tym samym okopie"

W swoim komunikacie, opublikowanym w piątek przez państwową agencję prasową KCNA, Kim Dzong Un powiedział, że rok 2025 był "naprawdę ważnym rokiem" dla sojuszu między Pjongjangiem a Moskwą, wzmocnionego "przelaną krwią, życiem i śmiercią w tym samym okopie".

 

ZOBACZ: Putin jest gotowy na "ustępstwa terytorialne" z Ukrainą. Wskazał jeden warunek

 

Korea Północna potwierdziła dopiero w kwietniu, że wysłała wojska, aby wesprzeć rosyjską kampanię wojskową przeciwko Ukrainie i że północnokoreańscy żołnierze zginęli w walce. Wcześniej w grudniu 2024 roku Pjongjang potwierdził wysłanie wojsk do rozminowania rosyjskiego obwodu kurskiego niedaleko granicy z Ukrainą w sierpniu 2025 roku. Co najmniej dziewięciu żołnierzy z pułku inżynieryjnego zginęło podczas tej 120-dniowej misji, przyznał Kim Dzong Un w przemówieniu wygłoszonym 13 grudnia po powrocie jednostki.

Przywódca Korei Północnej wydał rozkaz. Chodzi o produkcję rakiet

Przywódca Korei Północnej przesłał życzenia noworoczne Władimirowi Putinowi dzień po wydaniu rozkazu zwiększenia produkcji rakiet w przyszłym roku. Pjongjang znacznie zintensyfikował w ostatnich latach testy rakietowe, których celem, według analityków, jest poprawa zdolności precyzyjnego rażenia, rzucenie wyzwania Stanom Zjednoczonym i Korei Południowej oraz testowanie broni na eksport do rosyjskiego sojusznika.

 

Korea Północna i Rosja zbliżyły się do siebie od czasu rozpoczęcia przez Moskwę inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Oprócz wysłania wojsk do walki po stronie Rosji, Pjongjang dostarczył Moskwie pociski artyleryjskie, pociski rakietowe i systemy rakiet dalekiego zasięgu. W zamian Rosja wysyła Korei Północnej pomoc finansową, technologię wojskową oraz żywność i energię, twierdzą analitycy.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Marta Stępień / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
KIM DZONG UNKOREA PÓŁNOCNANOWY ROKROSJAŚWIATWŁADIMIR PUTINŻYCZENIA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 