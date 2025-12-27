Premier Izraela Binjamin Netanjahu zapowiedział, że jego kraj będzie zabiegał o "natychmiastową współpracę" z Somalilandem w dziedzinie rolnictwa, zdrowia, technologii i gospodarki. W oświadczeniu pogratulował Abdirahmanowi Mohamedowi Abdullahiemu, uważanemu za prezydenta separatystycznej republiki, i pochwalił jego przywództwo, zapraszając jednocześnie do odwiedzenia Izraela.

Netanjahu mówił, iż decyzja ta "jest zgodna z duchem Porozumień Abrahamowych, podpisanych z inicjatywy prezydenta Donalda Trumpa". Umowy z 2020 roku zostały wynegocjowane podczas pierwszej kadencji obecnego prezydenta USA i zakładały sformalizowanie przez Izrael stosunków dyplomatycznych ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem, a później także z innymi państwami.

Izrael uznał Somaliland. "Nielegalny krok"

Jak podają w oświadczeniu władze Izraela, Netanjahu, minister spraw zagranicznych Gideon Saar i prezydent Somalilandu podpisali "wspólną deklarację o wzajemnym uznaniu".

Abdullahi oświadczył, że Somaliland przystąpi do Porozumień Abrahamowych, nazywając to "krokiem w kierunku pokoju regionalnego i globalnego". Dodał, że Somaliland "jest zaangażowany w budowanie partnerstw, wzmacnianie wzajemnego dobrobytu i promowanie stabilności na Bliskim Wschodzie i w Afryce".

W oświadczeniu somalijskiego premiera czytamy z kolei, że rząd tego kraju potępia decyzję Izraela, nazywając ją "nielegalnym krokiem" i "celowym atakiem" na suwerenność Somalii. Jednocześnie władze odrzucają jakąkolwiek możliwość uznania Somalilandu za niepodległe i suwerenne państwo.

"Rząd potwierdza swoją determinację do podjęcia wszelkich niezbędnych działań dyplomatycznych, politycznych i prawnych, zgodnie z prawem międzynarodowym, w celu obrony swojej suwerenności, jedności i uznanych przez społeczność międzynarodową granic" - czytamy w oświadczeniu premiera Somalii.

Z decyzją Izraela nie zgadza się również Egipt. Minister spraw zagranicznych tego kraju Badr Abdelatty odbył w piątek rozmowy telefoniczne ze swoimi odpowiednikami z Somalii, Turcji i Dżibuti, aby omówić - jak to określono - "niebezpieczne wydarzenia" na Rogu Afryki po oświadczeniu Izraela.

"Stanowi zagrożenie". Reakcje po ruchu Izraela

"Szefowie dyplomacji potępili uznanie Somalilandu przez Izrael, potwierdzili pełne poparcie dla jedności i integralności terytorialnej Somalii oraz ostrzegli, że uznanie regionów separatystycznych stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa" - poinformowało egipskie MSZ.

Do sprzeciwu przyłączyła się także Unia Afrykańska. W jej imieniu przewodniczący Komisji UA odrzucił jakiekolwiek uznanie Somalilandu, potwierdził "niezachwiane zaangażowanie" na rzecz jedności i integralności terytorialnej Somalii oraz ostrzegał, że takie działania "grożą podważeniem pokoju i stabilności na całym kontynencie".

Stacja CNN zauważa, że Somaliland cieszy się faktyczną autonomią oraz względnym pokojem i stabilnością od 1991 roku, kiedy to Somalia pogrążyła się w wojnie domowej. Dotychczas ten separatystyczny region nie zyskiwał uznania na arenie międzynarodowej. Przez lata Somalia namawiała, by państwa sprzeciwiały się uznaniu Somalilandu. Były brytyjski protektorat ma nadzieję, iż uznanie go przez Izrael zachęci inne państwa do pójścia w jego ślady, zwiększając znaczenie dyplomatyczne regionu i dostęp do rynków międzynarodowych.

W marcu Somalia i Somaliland zaprzeczyły, jakoby otrzymały jakąkolwiek propozycję ze strony Stanów Zjednoczonych lub Izraela dotyczącą przesiedlenia Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Mogadiszu natomiast kategorycznie odrzuciło jakiekolwiek posunięcie tego typu.

