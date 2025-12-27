Pożar na targowisku przy ulicy Bakalarskiej w Warszawie wybuchł w sobotę około godz. 1 w nocy. Na miejscu zdarzenia ogień gasiło 12 jednostek straży pożarnej.

Funkcjonariusze stołecznej policji przekazali w południe, że doszło do zatrzymania mężczyzny, który prawdopodobnie miał związek z pożarem. Jak informują służby, to 36-letni mężczyzna z polskim obywatelstwem. Obecnie policjanci prowadzą z zatrzymanym czynności wyjaśniające.

Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Ochota zatrzymali mężczyznę mogącego mieć związek z pożarem przy ulicy Bakalarskiej 2. To 36-letni obywatel Polski.



Do zdarzenia doszło w nocy z 26 na 27 grudnia tuż przed godziną pierwszą.



W pożarze popularnego, warszawskiego targowiska spłonęły kontenery pochodzące z morskich statków przerobione na lokale usługowe. Z uwagi na rozprzestrzeniające się obłoki dymu, służby zaapelowały do mieszkańców o nieotwieranie okien. Mł. kpt. Radosław Leśniak z PSP przekazał przed południem w rozmowie z Interią, iż pożar nie został jeszcze w pełni opanowany.

- Obecnie ogień jest dogaszany. Część zastępów opuściła już miejsce akcji. W szczytowym momencie na miejsce skierowano aż 12 zastępów strażaków. Nikt na skutek pożaru nie został poszkodowany - powiedział Leśniak.

Na ten moment nie są jeszcze znane przyczyny pożaru. Ulica Bakalarska została zablokowana w obu kierunkach, co spowodowało spore utrudnienia w ruchu drogowym.

Wspomniane to jeden z największych i najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców kompleksów tego typu w Warszawie. Znajduje się tam ponad 400 stoisk i lokali usługowych. Obejmuje ono powierzchnię około 2 tys. metrów kwadratowych, na których znajduje się kilkaset stoisk usługowych.

