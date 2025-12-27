Do wypadku doszło 26 grudnia ok. godz. 19:30 czasu lokalnego na odcinku autostrady Kan-etsu w Minakami, w prefekturze Gunma (ok. 160 km od Tokio). Na drodze zderzyły się dwie ciężarówki, a oblodzona jezdnia spowodowała reakcję łańcuchową - w auta zaczęły uderzać kolejne samochody.

Według służb, w zdarzeniu brało udział łącznie ponad 50 pojazdów, co najmniej 10 uległo zapaleniu. Według świadków zdarzenia ogień rozprzestrzeniał się z jednego auta na drugie.

Tragiczny karambol w Japonii. Auta zapalały się jedno po drugim

Drugiego dnia świąt w Minakami wydano ostrzeżenie przed dużą ilością śniegu. Zdaniem policji, to właśnie oblodzona nawierzchnia doprowadziła do tak rozległego karambolu. Kierowcy i pasażerowie zostali ewakuowani przez służby do najbliższej bramki poboru opłat. Część z nich spędziła tam noc.

W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby - 77-letnia mieszkanka Tokio oraz mężczyzna, którego znaleziono na miejscu kierowcy jednego ze spalonych samochodów. 26 innych uczestników wypadku doznało obrażeń - pięć znajduje się w ciężkim stanie.

Służby poinformowały, że gaszenie zapalonych pojazdów potrwało ok. siedmiu i pół godziny. Odcinek autostrady, na którym doszło do zdarzenia został wyłączony z użytku. Na pasie wyjazdowym wciąż znajdować mają się zwęglone auta, trwają prace nad ich odholowaniem.

A large-scale accident has occurred on the Kan-Etsu Expressway. I hope it was not caused by a rental car driven by tourists.



pic.twitter.com/WwdtMu0Wag — Mio_Sub🇯🇵 (@MyColleagueMio2) December 26, 2025

Firma Nexco zajmująca się obsługą Kan-etsu podkreśla, że konieczne będzie przeprowadzenie inspekcji nawierzchni celem sprawdzenia, czy nie została trwale uszkodzona i nadaje się do dalszego użytkowania. Podróżni przestrzegani są, by na razie nie korzystać z tej drogi.

Źródło: BBC

