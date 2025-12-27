Potężny karambol w Japonii. Auta stanęły w ogniu, są ofiary
Dwie osoby zginęły w wyniku karambolu na autostradzie Kan-etsu w Japonii. Drugiego dnia świąt na drodze zderzyło się ponad 50 aut, część z nich stanęła w ogniu. Odcinek został wyłączony z użytku, a kierowców i pasażerów ewakuowano.
Do wypadku doszło 26 grudnia ok. godz. 19:30 czasu lokalnego na odcinku autostrady Kan-etsu w Minakami, w prefekturze Gunma (ok. 160 km od Tokio). Na drodze zderzyły się dwie ciężarówki, a oblodzona jezdnia spowodowała reakcję łańcuchową - w auta zaczęły uderzać kolejne samochody.
Według służb, w zdarzeniu brało udział łącznie ponad 50 pojazdów, co najmniej 10 uległo zapaleniu. Według świadków zdarzenia ogień rozprzestrzeniał się z jednego auta na drugie.
Tragiczny karambol w Japonii. Auta zapalały się jedno po drugim
Drugiego dnia świąt w Minakami wydano ostrzeżenie przed dużą ilością śniegu. Zdaniem policji, to właśnie oblodzona nawierzchnia doprowadziła do tak rozległego karambolu. Kierowcy i pasażerowie zostali ewakuowani przez służby do najbliższej bramki poboru opłat. Część z nich spędziła tam noc.
W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby - 77-letnia mieszkanka Tokio oraz mężczyzna, którego znaleziono na miejscu kierowcy jednego ze spalonych samochodów. 26 innych uczestników wypadku doznało obrażeń - pięć znajduje się w ciężkim stanie.
Służby poinformowały, że gaszenie zapalonych pojazdów potrwało ok. siedmiu i pół godziny. Odcinek autostrady, na którym doszło do zdarzenia został wyłączony z użytku. Na pasie wyjazdowym wciąż znajdować mają się zwęglone auta, trwają prace nad ich odholowaniem.
Firma Nexco zajmująca się obsługą Kan-etsu podkreśla, że konieczne będzie przeprowadzenie inspekcji nawierzchni celem sprawdzenia, czy nie została trwale uszkodzona i nadaje się do dalszego użytkowania. Podróżni przestrzegani są, by na razie nie korzystać z tej drogi.
Źródło: BBC
