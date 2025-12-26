"Rusem Umierow (uczestniczący w negocjacjach pokojowych - red.) zdał relację ze swoich ostatnich kontaktów ze stroną amerykańską. Nie tracimy ani jednego dnia. Wiele może się rozstrzygnąć jeszcze przed Nowym Rokiem. Sława Ukrainie!" - napisał Zełenski w serwisie X.

We wcześniejszym wpisie ukraiński przywódca zauważył, że choć wciąż toczą się prace nad ustaleniami we wrażliwych kwestiach, to "niektóre dokumenty są prawie gotowe, a inne są w pełni przygotowane".

"Ale razem z amerykańskim zespołem wiemy, jak to wszystko zorganizować. Nadchodzące tygodnie również mogą być intensywne. Dziękujemy, Ameryko!" - dodał.

Nowa propozycja planu pokojowego

W środę prezydent Ukrainy przedstawił nową, 20-punktową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem konsultacji ze stronami konfliktu.

Przewiduje on m.in. ponowne potwierdzenie suwerennego statusu Ukrainy, zamrożenie konfliktu na obecnych liniach kontaktowych, solidny pakiet rozwojowy dla Ukrainy, działania na rzecz odbudowy kraju, przyspieszenie procesu zawarcia porozumienia o wolnym handlu Ukrainy z USA oraz wybory w kraju w jak najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu wojny.

Zarazem, jak zwróciła uwagę agencja AFP, żaden z punktów nie proponuje rozwiązania problemu okupowanych przez Rosję terytoriów.

Zełenski oświadczył, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie będzie umową między USA, Ukrainą, Europą i Rosją. Jak dodał, przystąpienie Ukrainy do NATO pozostaje decyzją państw członkowskich Sojuszu, ale Kijów nie zrezygnuje z tej perspektywy.

