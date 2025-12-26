Uszkodzony fragment torów w woj. opolskim. Służby pracują na miejscu, wykonano wstępne oględziny
Policja poinformowała o ujawnionym braku fragmentu szyny na linii kolejowej nr 137 relacji Sławięcice - Rudziniec. Służby realizują czynności w miejscu zgłoszonego zdarzenia. Według wstępnych oględzin przeprowadzonych przez ekspertów PKP, uszkodzenie mogło zostać spowodowane bardzo niską temperaturą powietrza.
Na oficjalnym profilu polskiej policji przekazano, że o uszkodzeniu poinformowali w godzinach popołudniowych funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei.
Brak fragmentu torów. Służby na miejscu uszkodzenia
Brak fragmentu torów został ujawniony w województwie opolskim, na trasie linii kolejowej nr 137 relacji Sławięcice - Rudziniec. Po zgłoszeniu na miejscu pojawili się funkcjonariusze opolskiej policji i Centralnego Biura Śledczego Policji. O sprawie została też powiadomiona Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
"Obecni na miejscu w trakcie oględzin specjaliści PKP wstępnie orzekli, że uszkodzenie mogło powstać wskutek bardzo niskiej temperatury powietrza" - przekazano w komunikacie i zapewniono, że każde takie zdarzenie traktowane jest przez służby "bardzo poważnie".
Akt dywersji na kolei. Wystawiono czerwone noty Interpolu
Zwiększone obawy związane z podobnymi zdarzeniami na kolei spowodowane jest aktami dywersji, do których doszło w listopadzie.
15-16 listopada, na trasie Warszawa - Dorohusk doszło w Mice (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) do eksplozji ładunku wybuchowego, która zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.
Poszukiwani w tej sprawie są dwaj Ukraińcy Jewhenij Iwanow i Ołeksandr Kononow. Prokuratura postawiła im zarzuty dotyczące dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
Chodzi o zarzut kwalifikowany z trzech artykułów - dotyczący odmiany szpiegostwa w postaci aktów sabotażu na rzecz obcego wywiadu, spowodowania zagrożenia katastrofy w ruchu lądowym i używania materiałów wybuchowych. Grozi za to dożywocie. Wystawiono za nimi czerwone noty Interpolu.
