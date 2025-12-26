Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka powiedział kilka dni temu, że na Białorusi zostanie rozmieszczonych "nie więcej niż dziesięć" pocisków Oresznik. Ten system może przenosić głowice nuklearne, a szacunkowy zasięg broni to ok. 4 tys. km. Pozwala to na uderzanie w cele w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Prędkość maksymalna wynosi ponad 10 tys. km/h.

System Oresznik na Białorusi. Białoruski minister obwinia inne kraje, w tym Polskę

Według Chrenina, rozmieszczenie rosyjskiej technologii jest odpowiedzią na zwiększenie wydatków na zbrojenia, których dokonują państwa sąsiadujące z Białorusią, takie jak Polska czy Szwecja, ale także Francja czy Niemcy.

- Działania podejmowane przez przywódców krajów sąsiednich, jak twierdzą i nie ukrywają, oznaczają, że trwają przygotowania do wojny. Rosja jest dla nich zagrożeniem, oczywiście, podobnie jak Białoruś. Mamy państwo związkowe, więc będą z nami walczyć - mówił białoruski minister, cytowany przez Espreso.tv.

- Uważamy, że nie są to puste słowa, żaden blef ze strony tych polityków. Trwają przygotowania do działań wojennych, czyli do wojny - dodał.

"Przyjdą mądrzy politycy". Mińsk mówi o chęci negocjacji

Chrenin zadeklarował też, że pociski Oresznik to "reakcja na agresję" ze strony państw Zachodu.

- Mówimy: nie ma potrzeby, nie chcemy walczyć. Negocjujmy. I wiecie, wydaje mi się, że przyjdą mądrzy politycy. Tak postępuje nasz przywódca państwa, prezydent Rosji, przywódca Chin. Ci ludzie, którzy doskonale rozumieją, że nie ma potrzeby potrząsać bronią - stwierdził.

Pociski balistyczne średniego zasięgu Oresznik zostały zaprezentowane przez Rosję w zeszłym roku, gdy zostały wykorzystane do ataku na Dniepr w Ukrainie. Przedstawiane są jako "eksperymentalna broń zdolna do ominięcia zaawansowanych systemów obrony powietrznej"; co więcej pociski są zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych.

Oresznik to zaawansowany system rakietowy oparty na technologii podobnej do międzykontynentalnej rakiety RS-26 Rubież. Szacowany zasięg broni to ok. 4 tys. km. Pozwala to na uderzanie w cele w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Prędkość maksymalna wynosi ponad 10 tys. km/h.

