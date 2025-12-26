Według partyzanta z Atesz, który infiltruje jeden z rosyjskich batalionów, dowódcy plutonów i kompanii rutynowo spożywają alkohol na wysuniętych pozycjach w pobliżu linii frontu. Jego relację przytacza założony przy wsparciu ukraińskiego rządu serwis united24media.

Jak wynika z informacji przekazanych przez agenta Atesz, szeregowi żołnierze potwierdzają, iż rozkazy wydawane są w stanie upojenia alkoholowego i w oderwaniu od realiów panujących na froncie. W rezultacie jednostka, w której stacjonuje członek ukraińskiego ruchu oporu, poniosła bezprecedensowe straty ludzkie w trakcie wojny.

Rosjanie mówią o "batalionie alkoholowym". Ponoszą ogromne straty na froncie

"Straty w 'batalionie alkoholowym' wynoszą do 100 zabitych i rannych miesięcznie - znacznie więcej niż w innych jednostkach" - opisuje ukraiński partyzant. Ruch Atesz zaznacza, że przyczyną strat są m.in. rozkazy wydawane w oparciu o nieprawidłowe współrzędne.

Ukraińcy podają, że liczba ofiar w infiltrowanym oddziale stale rośnie, a morale żołnierzy spada. Według relacji Atesz Rosjanie służący w tym batalionie coraz częściej twierdzą, że przetrwanie jednostki zależy nie od taktyki czy działań przeciwnika, ale od tego, ile alkoholu wypili dowódcy.

Ukraińscy partyzanci zauważają, że rosyjscy dowódcy popełniają też błędy polegające na wysyłaniu oddziałów szturmowych na obszary, które znajdują się już pod kontrolą Rosjan.

