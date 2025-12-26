Rosja gotowa na pakt z NATO? "Pozostajemy otwarci na poważne dyskusje"

Świat

Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marija Zacharowa oświadczyła, że Moskwa jest gotowa podpisać dokument, w którym potwierdzi brak zamiaru ataku na państwa NATO. Stwierdziła również, że Kreml pozostaje otwarty na poważne dyskusje w przeciwieństwie do "większości państw zachodnich, które wybrały drogę eskalacji militarno-politycznej i gospodarczej".

Kobieta w zielonej marynarce stoi przy mównicy, za nią widnieje niebieskie tło z napisem "МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" oraz logotypami.
Biuro Prasowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji/AP
Marija Zacharowa przekazała, że Rosja jest otwarta na negocjacje w sprawie paktu z NATO

Marija Zacharowa przekazała na czwartkowym briefingu, że format pisemnego dokumentu, w którym Rosja zadeklaruje brak zamiaru ataku na państwa NATO, może być przedmiotem negocjacji.

Moskwa zawrze pakt z NATO? "Rosja pozostaje otwarta"

- Rosja jest gotowa sformalizować stosowne zobowiązania w formie pisemnego, prawnie wiążącego dokumentu. Jego konkretna forma może zostać ustalona w trakcie negocjacji, ale musi to być pełnoprawny akt prawa międzynarodowego - powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ cytowana przez agencję TASS.

 

Zacharowa dodała, że Rosja "pozostaje otwarta na poważne dyskusje, na poważny dialog na tej pragmatycznej, równoprawnej podstawie".

W jej ocenie część państw zachodnich przyjmuje postawę przeciwną do Moskwy.

 

Jak stwierdziła, wspominane państwa "wybrały drogę eskalacji militarno-politycznej i gospodarczej, która teraz przerodziła się w presję".

Zacharowa o rosyjskim konsulacie w Gdańsku. "Gorące głowy w Polsce"

Na tym samym briefingu rzeczniczka MSZ Rosji odniosła się do sprawy przejęcia budynku rosyjskiego konsulatu w Gdańsku.

 

We wtorek pracownicy Urzędu Miasta w Gdańsku próbowali dostać się do budynku, jednak nie udało się im wejść do środka.

 

- Gorącym, jak widać, od rosnącej temperatury głowom w Polsce rekomendujemy, jeśli ktoś wpadnie na pomysł zagarnąć rosyjską nieruchomość, na początku przeanalizować wszystkie możliwe następstwa podobnych bezprawnych i prowokacyjnych działań - skomentowała to zdarzenie Zacharowa.

 

Adam Gaafar / polsatnews.pl / TASS
