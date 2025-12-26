Rosja gotowa na pakt z NATO? "Pozostajemy otwarci na poważne dyskusje"
Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marija Zacharowa oświadczyła, że Moskwa jest gotowa podpisać dokument, w którym potwierdzi brak zamiaru ataku na państwa NATO. Stwierdziła również, że Kreml pozostaje otwarty na poważne dyskusje w przeciwieństwie do "większości państw zachodnich, które wybrały drogę eskalacji militarno-politycznej i gospodarczej".
Marija Zacharowa przekazała na czwartkowym briefingu, że format pisemnego dokumentu, w którym Rosja zadeklaruje brak zamiaru ataku na państwa NATO, może być przedmiotem negocjacji.
Moskwa zawrze pakt z NATO? "Rosja pozostaje otwarta"
- Rosja jest gotowa sformalizować stosowne zobowiązania w formie pisemnego, prawnie wiążącego dokumentu. Jego konkretna forma może zostać ustalona w trakcie negocjacji, ale musi to być pełnoprawny akt prawa międzynarodowego - powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ cytowana przez agencję TASS.
Zacharowa dodała, że Rosja "pozostaje otwarta na poważne dyskusje, na poważny dialog na tej pragmatycznej, równoprawnej podstawie".
W jej ocenie część państw zachodnich przyjmuje postawę przeciwną do Moskwy.
Jak stwierdziła, wspominane państwa "wybrały drogę eskalacji militarno-politycznej i gospodarczej, która teraz przerodziła się w presję".
Zacharowa o rosyjskim konsulacie w Gdańsku. "Gorące głowy w Polsce"
Na tym samym briefingu rzeczniczka MSZ Rosji odniosła się do sprawy przejęcia budynku rosyjskiego konsulatu w Gdańsku.
We wtorek pracownicy Urzędu Miasta w Gdańsku próbowali dostać się do budynku, jednak nie udało się im wejść do środka.
- Gorącym, jak widać, od rosnącej temperatury głowom w Polsce rekomendujemy, jeśli ktoś wpadnie na pomysł zagarnąć rosyjską nieruchomość, na początku przeanalizować wszystkie możliwe następstwa podobnych bezprawnych i prowokacyjnych działań - skomentowała to zdarzenie Zacharowa.
