Rodzinny dramat w Boże Narodzenie. Mężczyzna zabił swoją partnerkę

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zranieniu kobiety 25 grudnia około godziny 18:00. Na miejsce zdarzenia w gminie Siedlce niezwłocznie skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, pomoc przyszła za późno.

Jak poinformowała kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, przybyli na miejsce medycy stwierdzili zgon 55-latki.

Strzała. Zatrzymanie partnera i wstępne ustalenia

W chwili przybycia funkcjonariuszy w domu przebywały dwie osoby: ofiara oraz jej 53-letni partner. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Według ustaleń przekazanych przez prokurator Katarzynę Wąsak z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, podejrzewany był trzeźwy w momencie zdarzenia.

Zatrzymany 53-latek wstępnie przyznał się do popełnienia czynu, jednak na obecnym etapie postępowania nie został jeszcze formalnie przesłuchany i nie złożył procesowych wyjaśnień. Śledczy pracują nad ustaleniem dokładnego przebiegu wydarzeń oraz motywów działania sprawcy.

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. W toku czynności procesowych zabezpieczono nóż, który najprawdopodobniej posłużył do popełnienia przestępstwa. Narzędzie zostało przekazane biegłym do specjalistycznych badań.

Kluczowym elementem śledztwa będzie ustalenie bezpośredniej przyczyny zgonu kobiety. Prokuratura poinformowała, że sekcja zwłok ofiary została zaplanowana na 27 grudnia.

