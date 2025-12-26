Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie poinformowała, że 26 grudnia msze odbywają się w dotychczasowych godzinach, ale w sali duszpasterskiej. "Mamy do dyspozycji dwie sale, jeśli w górnej sali zabraknie miejsc zapraszamy na dół" - czytamy w komunikacie. Jedna z mszy była transmitowana w internecie na kanale parafialnym.



W komunikacie wskazano także, jak można wesprzeć ewentualną odbudowę świątyni. Podano, że możliwe są trzy formy wsparcia: wpłata na konto parafii, ofiara gotówkowa w kancelarii, zbiórka w parafiach archidiecezji. Zaznaczono, że nie są prowadzone inne formy zbiórek.

Pożar kościoła w Lublinie. Formy wsparcia dla parafii

Forma wsparcia została także podkreślona przez parafię w mediach społecznościowych. "Dotarły do nas informacje, że są organizowane na portalach internetowych zbiórki na rzecz parafii. Parafia nie prowadzi żadnych zbiórek na portalach internetowych i społecznościowych. Ofiary można wpłacać na konto parafialne dostępne na stronie internetowej parafii" - czytamy we wpisie opublikowanym na platformie Facebook.

W sprawie zniszczonego kościoła wypowiedział się także arcybiskup metropolita lubelski Stanisław Budzik. "Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, pojawił się ogień na dachu kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie. Dzięki wielogodzinnej, ofiarnej i kompetentnej pracy strażaków pożar został ugaszony, ale straty są ogromne" - napisał.

Arcybiskup zwrócił się do księży. Prosi o "wyraz solidarności"

Metropolita dodał, że 28 grudnia odbędzie się zbiórka "do puszek na najpilniejsze prace remontowe oraz zabezpieczenie zniszczonej świątyni". Abp Budzik zwrócił do księży, aby przekazali również wpłaty na konto diecezjalne z własnych środków, jako "wyraz solidarności ze wspólnotą parafialną, pozbawioną możliwości modlitwy we własnym kościele".

Ogień pojawił się w lubelskim kościele w czwartek 25 grudnia około godziny 7.00. Służby zostały poinformowane o pożarze przez okolicznych mieszkańców.

W gaszeniu pożaru brało udział 80 strażaków z 27 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak informuje Interia, ogień udało się ostatecznie opanować wieczorem, a akcja była utrudniona przez pogodę. Tego dnia na miejscu panowało -12 st. Celsjusza, co sprawiało, że woda wykorzystywana przez strażaków zamarzała na dachu.

