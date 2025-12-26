Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali 25 grudnia po godz. 22.30. Spłonął drewniany dom i drewniany budynek gospodarczy.

"Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że cały drewniany budynek był objęty pożarem, a część konstrukcji dachu uległa całkowitemu zniszczeniu. (...) Budynek spłonął doszczętnie, strażacy rozebrali pozostałe elementy domu" - przekazała na swoim profilu w serwisie Facebook Ochotnicza Straż Pożarna Szudziałowo.

"Działania polegały na podaniu prądów wody na palący się obiekt. Niestety po stłumieniu ognia i przeszukaniu pomieszczeń natrafiono na dwa ciała" - poinformowała z kolei w mediach społecznościowych OSP Krynki.

Znalezione ciała należą do 66-letniego mężczyzny i 73-letniej kobiety - przekazał dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

W trwającej pięć godzin akcji gaszenia pożaru uczestniczyło 40 strażaków.

Policja ustala okoliczności zdarzenia.

Pożary w pierwszy dzień świąt. Straż podała dane

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy PSP st. bryg. Karol Kierzkowski, w Boże Narodzenie strażacy w całym kraju interweniowali 1082 razy. Spośród tych interwencji 361 dotyczyło pożarów, z czego 221 dotyczyło pożarów mieszkań. Najczęstszą przyczyną były pożary sadzy w przewodach kominowych – takich zdarzeń było 101.

Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna, w wyniku pożarów 15 osób odniosło obrażenia, a dwie straciły życie. Strażacy interweniowali również przy 17 zdarzeniach związanych z emisją tlenku węgla. Czadem podtruły się cztery osoby.

W pierwszy dzień świąt odnotowano 518 tzw. miejscowych zagrożeń, w tym 71 wypadków drogowych, 92 działania medyczne i 29 interwencji o charakterze chemicznym. Strażacy wyjechali także do 203 fałszywych alarmów.

Ostatniej doby najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego – 178, a także woj. śląskiego – 118, woj. małopolskiego – 107 i woj. wielkopolskiego – 96.

- Państwowa Straż Pożarna apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okresie zimowym, oraz o montowanie czujek dymu i czadu, które znacząco zwiększają bezpieczeństwo domowników - podkreślił st. bryg. Karol Kierzkowski.

