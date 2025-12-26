Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na piątek ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź dla 14 województw. Alerty będą obowiązywać do godz. 22 w sobotę, a prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk wynosi 80 proc.

Ślisko na drogach w całym kraju

W nocy z piątku na sobotę w całym kraju prognozowane jest zachmurzenie całkowite. W rejonach północnych prognozowane są również mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach od minus 5 st. C na południu, między minus 3 a 0 st. C w centrum do 5 st. C na północy i zachodzie. Na drogach może być niebezpiecznie. Prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i deszczu, możliwe są również opady marznące mżawki lub deszczu powodujące gołoledź.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że na drogach pracowało niemal 500 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania. W piątek na ulice w Warszawie wyjechało 170 pługoposypywarek.

Drogi lokalnie są śliskie na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i lubuskiego. Mżawka występuje na terenie województw podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, a także podkarpackiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i mazowieckiego. Na terenie województw kujawsko-pomorskiego, lubelskiego oraz wielkopolskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego występuje także mgła.

Aktualna pogoda utrudnia jazdę nawet najbardziej doświadczonym kierowcom. W tej sytuacji służby zaapelowały o zachowanie szczególnej ostrożności - ograniczenie prędkości, zwiększenia odstępu od innych pojazdów oraz unikania gwałtownych manewrów.

Wypadki na S8 i autostradach

Z powodu gołoledzi doszło do wielu wypadków i utrudnień na drogach. Do największego doszło na drodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką w woj. łódzkim, gdzie dziewięć samochodów osobowych uczestniczyło w karambolu. W wyniku tego zdarzenia dziewięć osób zostało poszkodowanych. Droga ponownie została w pełni przejezdna po godz. 21.

Utrudnienia miały także miejsce na autostradzie A2. Na odcinku pomiędzy węzłami Łódź Północ - Łowicz, w pobliżu miejscowości Rozdzielna (woj. łódzkie) samochód osobowy uderzył w bariery. Nikt nie został ranny. Utrudnienie odnotowano także na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa, na węźle Pruszków (woj. mazowieckie) gdzie doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych; nikt nie został ranny.

Z powodu gołoledzi na autostradzie A1 w okolicach Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie) pojazdy wpadały w poślizg i wypadały z jezdni. Autostrada zablokowana była także w miejscowości Lipiny koło Włocławka w kierunku Łodzi, gdzie dwa samochody osobowe uderzyły w bariery ochronne. Utrudnienia występowały też w miejscowości Szewo, na odcinku pomiędzy węzłami Kutno i Kowal, gdzie samochód osobowy wypadł z drogi.

Zderzenia w całym kraju. Trudne warunki na drogach

Do utrudnień doszło również na drodze ekspresowej S7. Na odcinku Białobrzegi - Grójec, w miejscowości Lekarcice (woj. mazowieckie) samochód osobowy uderzył w bariery. Z kolei na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa, w miejscowości Czosnów doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.

Dwa samochody zderzyły się także na drodze ekspresowej S12, na odcinku pomiędzy węzłami Nałęczów - Jastków, w pobliżu miejscowości Garbów (woj. lubelskie).

Utrudnienie odnotowano również na drodze ekspresowej S5, na odcinku Gniezno – Lubcz, na węźle Gniezno Północ (woj. wielkopolskie). Samochód osobowy uderzył w bariery, nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Natomiast na drodze ekspresowej S3, w miejscowości Skwierzyna (woj. lubuskie) samochód osobowy uderzył w bariery.

Zablokowana była także droga Mrągowo-Ryn we wsi Zalec (woj. warmińsko-mazurskie). Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne. Do dwóch wypadków spowodowanych śliskością drogi doszło także między Spychowem a Starymi Kiełbonkami.

Do utrudnień doszło również m.in. na drodze krajowej nr 92. Na odcinku Miedzichowo - Lwówek, w pobliżu miejscowości Miedzichowo (woj. wielkopolskie) dachował samochód osobowy, w wyniku czego dwie osoby zostały ranne.

