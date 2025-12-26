Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w czwartek 25 grudnia, że "rano nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego, polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej".

W tym samym komunikacie przekazano, że w nocy obserwowano wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi. Dodano, że prawdopodobnie był to balony przemytnicze.

"Trwa analiza przebiegu obu zdarzeń, ich skutków i potencjalnej korelacji" - poinformowało w serwisie X Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Dodano, że odpowiednie służby odnalazły dotąd cztery obiekty.

Incydenty w polskiej przestrzeni powietrznej. Karol Nawrocki w stałym kontakcie ze służbami

W komunikacie BBN przekazano również, że o zdarzeniach poinformowano prezydenta Karola Nawrockiego, a szef BBN Sławomir Cenckiewicz pozostaje w kontakcie z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

We wpisie stwierdzono także, że wloty obiektów z terenu Białorusi mogły być prowokacją "pod przykryciem działania przemytniczego". Jak wyjaśniono, może wskazywać na to "masowy charakter naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, jego wystąpienie w szczególnym czasie świątecznym, ocena aktywności rosyjskiego samolotu na Bałtyku, a także fakt, że do podobnych zdarzeń dochodziło w ostatnim czasie na Litwie".

W związku z tymi wydarzeniami prezydent pozostaje w stałym kontakcie z kierownictwem BBN oraz innymi służbami państwowymi.

"Wyrażamy wdzięczność dla dowództwa i żołnierzy Wojska Polskiego oraz innych służb państwowych za działania w obronie naszego bezpieczeństwa w okresie świątecznym" - czytamy w podsumowaniu komunikatu BBN.

