Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Szef BBN zaalarmował Karola Nawrockiego
Prezydent Karol Nawrocki został poinformowany przez szefa BBN Sławomira Cenckiewicza o zdarzeniach w polskiej przestrzeni powietrznej nocą z 24 na 25 grudnia - poinformowało w serwisie X Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Jak wyjaśniono, chodzi o wlot kilkudziesięciu obiektów ze strony Białorusi oraz przechwycenie przez polskie myśliwce rosyjskiego samolotu rozpoznawczego.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w czwartek 25 grudnia, że "rano nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego, polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej".
W tym samym komunikacie przekazano, że w nocy obserwowano wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi. Dodano, że prawdopodobnie był to balony przemytnicze.
ZOBACZ: USA zaatakowały w Afryce. Trump: Zadaliśmy śmiertelny cios terrorystom
"Trwa analiza przebiegu obu zdarzeń, ich skutków i potencjalnej korelacji" - poinformowało w serwisie X Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Dodano, że odpowiednie służby odnalazły dotąd cztery obiekty.
Incydenty w polskiej przestrzeni powietrznej. Karol Nawrocki w stałym kontakcie ze służbami
W komunikacie BBN przekazano również, że o zdarzeniach poinformowano prezydenta Karola Nawrockiego, a szef BBN Sławomir Cenckiewicz pozostaje w kontakcie z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
We wpisie stwierdzono także, że wloty obiektów z terenu Białorusi mogły być prowokacją "pod przykryciem działania przemytniczego". Jak wyjaśniono, może wskazywać na to "masowy charakter naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, jego wystąpienie w szczególnym czasie świątecznym, ocena aktywności rosyjskiego samolotu na Bałtyku, a także fakt, że do podobnych zdarzeń dochodziło w ostatnim czasie na Litwie".
ZOBACZ: "Prowokacje pod pełną kontrolą". Szef MON skomentował incydent z rosyjskim samolotem
W związku z tymi wydarzeniami prezydent pozostaje w stałym kontakcie z kierownictwem BBN oraz innymi służbami państwowymi.
"Wyrażamy wdzięczność dla dowództwa i żołnierzy Wojska Polskiego oraz innych służb państwowych za działania w obronie naszego bezpieczeństwa w okresie świątecznym" - czytamy w podsumowaniu komunikatu BBN.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej