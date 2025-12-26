Karambol na S8. Trasa do Warszawy zablokowana

Rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak przekazał, że do wypadku na S8 doszło w piątek po godz. 13 niedaleko miejscowości Przewodowice w powiecie rawskim.

W wypadku uczestniczyło dziewięć samochodów osobowych, w których podróżowało 16 osób. Wśród pięciorga poszkodowanych pasażerów jest troje dzieci w wieku od 2 do 10 lat.

Ze względu na zamknięcie obu pasów ruchu, policjanci zorganizowali objazd przez miejscowość Julianów. Służby proszą o stosowanie się do poleceń i oznakowań.

Droga do Warszawy zablokowana. Karambol na S8

Na miejscu wypadku wciąż trwa akcja ratunkowa. W tej chwili na krajowej S8 pracują cztery zastępy straży pożarnej oraz ratownicy medyczni.

- Strażacy kilka osób musieli wydobyć z pojazdów – mówił rzecznik wojewódzkiej straży pożarnej.

Jedną z przyczyn wypadku mogła być śliska nawierzchnia. Służby, w tym policja apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Województwo łódzkie objęte jest w piątek ostrzeżeniami przed marznącymi opadami deszczu, które mogą powodować gołoledź.

🚨UWAGA KIEROWCY🚨



Na drodze #S8 w miejscowości Przewodowice, powiat rawski, w kierunku Warszawy, doszło do zderzenia pojazdów.



Oba pasy ruchu są zablokowane.



Policjanci zorganizowali objazd przez miejscowość Julianów -prosimy stosować się do poleceń służb i oznakowania.

Policjanci apelują o przepisowe poruszanie się autem po drodze, zwiększenie odstępu od innych pojazdów oraz unikanie gwałtownych manewrów.

S8 w stronę Warszawy jest całkowicie nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

