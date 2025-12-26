Karambol na S8. Trasa do Warszawy zablokowana

Na drodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką (woj. łódzkie) doszło do karambolu. W wypadku uczestniczyło dziewięć samochodów, pięć osób zostało poszkodowanych. Jak informuje łódzka policja, trasa w stronę Warszawy jest obecnie całkowicie nieprzejezdna.

Srebrny samochód osobowy po wypadku na autostradzie, z otwartymi drzwiami i widocznymi uszkodzeniami karoserii. Na drodze leżą fragmenty samochodu i znaki.
PAP/PSP Rawa Mazowiecka
Na S8 w powiecie rawskim doszło do karambolu z udziałem dziewięciu aut

Rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak przekazał, że do wypadku na S8 doszło w piątek po godz. 13 niedaleko miejscowości Przewodowice w powiecie rawskim.

 

W wypadku uczestniczyło dziewięć samochodów osobowych, w których podróżowało 16 osób. Wśród pięciorga poszkodowanych pasażerów jest troje dzieci w wieku od 2 do 10 lat.

 

Ze względu na zamknięcie obu pasów ruchu, policjanci zorganizowali objazd przez miejscowość Julianów. Służby proszą o stosowanie się do poleceń i oznakowań.

Droga do Warszawy zablokowana. Karambol na S8

Na miejscu wypadku wciąż trwa akcja ratunkowa. W tej chwili na krajowej S8 pracują cztery zastępy straży pożarnej oraz ratownicy medyczni.

 

- Strażacy kilka osób musieli wydobyć z pojazdów – mówił rzecznik wojewódzkiej straży pożarnej.

 

ZOBACZ: Pożar kościoła w Lublinie. Parafia wydała komunikat

 

Jedną z przyczyn wypadku mogła być śliska nawierzchnia. Służby, w tym policja apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Województwo łódzkie objęte jest w piątek ostrzeżeniami przed marznącymi opadami deszczu, które mogą powodować gołoledź.

 

 

 

 

Policjanci apelują o przepisowe poruszanie się autem po drodze, zwiększenie odstępu od innych pojazdów oraz unikanie gwałtownych manewrów.

 

S8 w stronę Warszawy jest całkowicie nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

 

Maria Kosiarz / mjo / polsatnews.pl / PAP
