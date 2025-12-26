Ostrzeżeniami I stopnia przed opadami marznącymi objęte są województwa mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie oraz w części województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, podlaskiego, lubelskiego, a także warmińsko-mazurskiego. Na tych obszarach prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.

Ostrzeżenia IMGW. Zagrożenie dla zdrowia i życia

Alerty będą obowiązywać do godz. 8:00 rano w sobotę, a prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk wynosi 80 proc. Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

IMGW informuje ponadto, że w piątek 26 grudnia zachmurzenie w Polsce będzie na ogół duże. Większe przejaśnienia wystąpią początkowo na południowym zachodzie, a wieczorem na Suwalszczyźnie.

Na wschodzie kraju wystąpią słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu lub mżawki, miejscami marznące i powodujące gołoledź. Na południowym wschodzie dominować będą opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3 st. C na południowym wschodzie, około 2 st. C w centrum do 5 st. C na północy i 7 st. C nad samym morzem.

Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju porywisty, na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami wzmagający się do dość silnego, zachodni i północno-zachodni, po południu z kierunków północnych. Wysoko w Sudetach wiatr początkowo w porywach do 60 km/h, później do 80 km/h, w Karpatach do 70 km/h, powodować będzie miejscami zamiecie śnieżne.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni.

