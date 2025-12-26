Takiej pogody jeszcze nie było. Powodzie na święta w USA

Jak podała BBC, w tegoroczne święta burze i związane z nimi powodzie i lawiny błotne pozbawiły życia trzech osób. W San Diego zginął 64-letni mężczyzna, na którego spadło drzewo, a w miejscowości Redding 74-latek nie zdołał wydostać się z samochodu we wzbierającej wodzie. Trzecią ofiarą jest starsza kobieta z hrabstwa Mendocino, którą oceaniczna fala strąciła z nabrzeżnej skały i porwała do wody.

W związku z intensywnymi opadami deszczu, kalifornijskie służby przeprowadziły dziesiątki akcji ratunkowych, w tym ewakuację osób uwięzionych w pojazdach z powodu wzrostu poziomu wody powodziowej.

Amerykańskie Centrum Prognoz Pogodowych przekazało w czwartek, że sytuacja pogodowa wciąż stanowi dla mieszkańców duże niebezpieczeństwo. W Los Angeles nadal "możliwe są liczne powodzie błyskawiczne", a w niektórych rejonach stanu wiatr osiąga prędkość ponad 160 km/h.

Burze i ulewy w południowej Kalifornii przyniosły opady sięgające aż 270 mm. Według aktualnych prognoz, intensywne deszcze potrwają przynajmniej do piątkowego wieczoru.

Z powodu nadzwyczajnych warunków atmosferycznych w hrabstwie Los Angeles ogłoszono stan nadzwyczajny. W czwartek ewakuację z domów nakazano 380 rodzinom. Liczba ta może jednak w każdej chwili wzrosnąć - w części narażonych terenów ostrzeżenia o możliwej ewakuacji potrwają do piątkowego popołudnia czasu lokalnego.

- Apeluję do wszystkich mieszkańców Los Angeles, aby zadbali o swoje bezpieczeństwo i zachowali szczególną ostrożność na drogach, jeśli podróż jest absolutnie konieczna – mówiła w środę burmistrz Los Angeles Karen Bass.

Osuwiska i powodzie błyskawiczne to nie jedyne trudności, z jakimi w ostatnich dniach zmagają się mieszkańcy Kalifornii. Z powodu silnego wiatru, który powala drzewa i linie energetyczne, w czwartek wieczorem pozbawionych dostępu do elektryczności było około 100 tys. osób.

Zdaniem synoptyków, południowa Kalifornia może doświadczyć najwilgotniejszych świąt Bożego Narodzenia od dekad. Na terenach, gdzie zaledwie przed rokiem zanotowano rekordową liczbę pożarów, w tej chwili występują gwałtowne powodzie i spływy gruzowe. Meteorolodzy zalecają, by mieszkańcy najbardziej zagrożonych terenów podczas burz przebywali na niższych kondygnacjach budynków i trzymali się z dala od okien.

