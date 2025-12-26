Dramat na Podlasiu. Nie żyje 18-latek, leżał pod dyskoteką
W nocy z czwartku na piątek w miejscowości Wnory-Wiechy (powiat wysokomazowiecki) doszło do tragicznego zdarzenia. Przed budynkiem lokalnej dyskoteki znaleziono nieprzytomnego 18-latka. Mimo interwencji służb ratunkowych życia mężczyzny nie udało się uratować.
Oficer dyżurny wysokomazowieckiej policji otrzymał zgłoszenie przed godziną 2:00 w nocy. Z przekazanych informacji wynikało, że przed budynkiem dyskoteki leży młody człowiek z widocznymi obrażeniami głowy.
Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy podjęli próbę udzielenia pomocy poszkodowanemu, jednak obrażenia okazały się śmiertelne. Lekarz stwierdził zgon 18-latka.
Wnory-Wiechy. Dwie osoby podejrzane o zabójstwo przed dyskoteką
Policja podjęła natychmiastowe działania w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci nastolatka. W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, które trafiły do policyjnego aresztu.
Służby na ten moment nie ujawniają szczegółów dotyczących przebiegu zajścia ani roli osób zatrzymanych. Jak zaznaczono w komunikacie podlaskiej policji, ze względu na wczesny etap prowadzonych czynności procesowych, są to obecnie jedyne informacje, które mogą zostać przekazane opinii publicznej.
