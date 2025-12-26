Były rosyjski urzędnik skazany za współpracę z USA. Trafi do więzienia o zaostrzonym rygorze

Świat

Rosyjski sąd skazał na 12 lat więzienia byłego pracownika tamtejszego MSZ - przekazała agencja Reutera, powołując się na informacje Interfaxu. Arsenij Konowałow został uznany winnym zdrady stanu za przekazywanie tajnych informacji na rzecz Stanów Zjednoczonych.

Widok na Kreml w Moskwie o zmierzchu, z widocznymi murami obronnymi i wieżami, a w tle budynki kremlowskie z kopułami.
Były rosyjski urzędnik został skazany za zdradę stanu/ zdj. ilustracyjne

38-letni Arsenij Konowałow został zatrzymany przez FSB w marcu 2024 roku.

Rosyjski urzędnik skazany za szpiegostwo

"W wyniku czynności śledczych przeprowadzonych przez służby bezpieczeństwa ustalono że Konowałow, będąc pracownikiem rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podczas długoterminowego zadania zagranicznego w Stanach Zjednoczonych, z własnej inicjatywy przekazywał amerykańskiemu wywiadowi tajne informacje, o których dowiedział się w trakcie pełnienia obowiązków, w zamian za wynagrodzenie pieniężne - przekazała rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB).

 

ZOBACZ: Rosja gotowa na pakt z NATO? "Pozostajemy otwarci na poważne dyskusje"

 

Śledztwo w sprawie urzędnika było prowadzone na podstawie art. 275 rosyjskiego kodeksu karnego, dotyczącego zdrady stanu. Sąd w Moskwie skazał Konowałowa na 12 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny.

 

Skazany były urzędnik odbędzie karę w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Został również ukarany grzywną w wysokości 100 tys. rubli - przekazała agencja Interfax.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Jakub Pogorzelski / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
FSBROSJAŚWIATSZPIEGOSTWOWYROK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 