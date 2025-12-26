Były rosyjski urzędnik skazany za współpracę z USA. Trafi do więzienia o zaostrzonym rygorze

38-letni Arsenij Konowałow został zatrzymany przez FSB w marcu 2024 roku.

Rosyjski urzędnik skazany za szpiegostwo

"W wyniku czynności śledczych przeprowadzonych przez służby bezpieczeństwa ustalono że Konowałow, będąc pracownikiem rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podczas długoterminowego zadania zagranicznego w Stanach Zjednoczonych, z własnej inicjatywy przekazywał amerykańskiemu wywiadowi tajne informacje, o których dowiedział się w trakcie pełnienia obowiązków, w zamian za wynagrodzenie pieniężne - przekazała rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB).

Śledztwo w sprawie urzędnika było prowadzone na podstawie art. 275 rosyjskiego kodeksu karnego, dotyczącego zdrady stanu. Sąd w Moskwie skazał Konowałowa na 12 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny.

Skazany były urzędnik odbędzie karę w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Został również ukarany grzywną w wysokości 100 tys. rubli - przekazała agencja Interfax.

