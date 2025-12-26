W programie "60 minut" Riabkow oświadczył, że Rosja chciałaby widzieć w swoim sąsiedzie państwo przyjazne. Zdefiniował on jednak ten stan poprzez konkretne oczekiwania polityczne i społeczne. Według wiceministra niezbędne jest "bezsprzeczne przywrócenie" praw Rosjan i osób rosyjskojęzycznych oraz zagwarantowanie praw Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Przedstawiciel MSZ skrytykował obecną politykę wewnętrzną Ukrainy, zarzucając jej "totalitarne podejście" w kwestii eliminowania elementów uznawanych przez Rosję za wspólne dziedzictwo historyczne. Riabkow dodał, że osiągnięcie pożądanego przez Moskwę stanu relacji wymaga "ciężkiej pracy", aby ten moment przybliżyć.

Wiceszef MSZ Rosji o rozpadzie Ukrainy

W trakcie rozmowy poruszono również temat trwałości państwa ukraińskiego. Odpowiadając na pytanie, czy Ukraina może pozostać krajem niepodległym, dyplomata ocenił to jako "całkowicie możliwe". Jednocześnie jednak odniósł się do teorii dotyczących potencjalnego upadku Ukrainy.

- Myślę, że omawiany scenariusz upadku nie jest całkowicie spekulatywny, ale na ile jest realistyczny, pozostaje kwestią otwartą - stwierdził Riabkow.

Wiceszef rosyjskiej dyplomacji zaznaczył, że przyszłość Ukrainy nie zależy wyłącznie od decyzji władz w Kijowie ani od woli narodu ukraińskiego. Podkreślił, że kluczowym czynnikiem są działania Federacji Rosyjskiej, która - jak to ujął - broni swoich "najgłębszych, fundamentalnych interesów". Riabkow zapowiedział, że Moskwa będzie konsekwentnie dążyć do realizacji swoich celów w tym zakresie.

