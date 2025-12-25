Zełenski rozmawiał z amerykańską delegacją. Wierzy w "krok w kierunku pokoju"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz jego bliscy współpracownicy rozmawiali w czwartek z amerykańską delegacją ws. zawarcia pokoju z Rosją, która kontynuuje pełnoskalową inwazję. "Odbyłem bardzo dobrą rozmowę" - napisał po spotkaniu ukraiński przywódca.

Steve Witkoff znów rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim

"Odbyłem bardzo dobrą rozmowę ze specjalnymi wysłannikami USA Jaredem Kushnerem i Stevem Witkoffem. (...) Rozmawialiśmy o pewnych ważnych konkretach dotyczących trwających prac. Są dobre pomysły, które mogą zaowocować wspólnym rezultatem i trwałym pokojem” - napisał ukraiński prezydent.

Zełenski wierzy w "kolejny krok w kierunku pokoju"

Zełenski dodał, że zarówno Ukraina, Stany Zjednoczone i Europa potrzebują trwałego pokoju, a prace nad tym, aby zakończyć "brutalną wojnę z Rosją" trwają "24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu". 

 

ZOBACZ: Krwawe święta w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali centrum Charkowa

 

"Mam nadzieję, że dzisiejsze świąteczne ustalenia i omówione pomysły okażą się przydatne (...) Wierzymy, że to właściwe podejście – nie stracić ani jednego dnia ani jednej okazji, która może przybliżyć nas do celu. Niech dzisiejsza rozmowa będzie kolejnym krokiem w kierunku pokoju" - dodał.

 

Prezydent Ukrainy przedstawił w środę nową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem licznych konsultacji ze stronami konfliktu; zakłada ona ustanowienie linii rozmieszczenia wojsk niezbędnych do zakończenia konfliktu w miejscu, gdzie przebiega linia frontu. Zarazem, jak zwróciła uwagę agencja AFP, żaden z punktów nie proponuje rozwiązania problemu okupowanych przez Rosję terytoriów.

Wojna na Ukrainie. Zełenski o porozumieniu pokojowym

Zełenski oświadczył w środę, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie będzie umową między USA, Ukrainą, Europą i Rosją. Jak dodał, przystąpienie Ukrainy do NATO pozostaje decyzją państw członkowskich Sojuszu, ale Kijów nie zrezygnuje z tej perspektywy.

 

ZOBACZ: Atak na rosyjskiego ambasadora w Warszawie. Kolejny ruch Moskwy

 

W opublikowanym w Wigilię filmie z życzeniami świątecznymi, Zełenski odniósł się też bezpośrednio do agresora, przywódcy Rosji Władimira Putina i przypomniał, że Ukraińcy wierzą w "otwarcie się niebios" w noc Bożego Narodzenia, a w tym roku Ukraińcy mogą wypowiedzieć jedno życzenie.

 

- Oby zginął, może sobie pomyśleć każdy z nas – powiedział Zełenski, mając na myśli Putina.

 

- Ale kiedy zwracamy się do Boga, oczywiście prosimy o coś większego - stwierdził i wyraził nadzieję "aby pokój zwyciężył, abyśmy przetrwali i abyśmy pozostali Ukrainą". 

 

