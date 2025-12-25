Ujęto włoskiego mafiosa. Ukrywał się w tunelu za kaloryferem
Jeden ze stu najgroźniejszych poszukiwanych przestępców we Włoszech został aresztowany. W Neapolu karabinierzy ujęli mafiosa kamorry Ciro Andolfiego. Mężczyzna ukrywał się w mieszkaniu, w tunelu wydrążonym za kaloryferem.
Ukrywający się od trzech lat Andolfi z klanu kamorry, działającego we wschodniej części Neapolu, był poszukiwany jako osoba skazana na ponad osiem lat więzienia za przynależność do mafii, wymuszenia i korupcję.
49-letni przestępca został znaleziony przez karabinierów w kamienicy w dzielnicy Barra w mieszkaniu, które postanowili oni przeszukać po śledztwie prowadzonym w tym rejonie. Gdy usunęli obudowę kaloryfera, okazało się, że również go można zdjąć. Za nim znaleźli dziurę w ścianie, przez którą przestępca wchodził do kryjówki.
Jak poinformowano, Ciro Andolfi jest 22. aresztowanym w tym roku we Włoszech ukrywającym się przestępcą.
Włochy. Ujęto groźnego przestępcę kamorry
Kamorra to włoska organizacja przestępcza powstała w pierwszej połowie XIX wieku. Obecnie składa się z 30 klanów. W odróżnieniu od sycylijskiej cosa nostry nie ma struktury hierarchicznej, w której organizacją kieruje rada mafijnych bossów.
ZOBACZ: Potężna eksplozja pod Weroną. Zginęło trzech karabinierów, kilkunastu jest rannych
Według dostępnych raportów organizacja posiada liczne wpływy w Ameryce Południowej i Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się między innymi produkcją i sprzedażą narkotyków.
Organizacja obecnie czerpie duże dochody z biznesu polegającego na utylizacji odpadów. Kontroluje praktycznie cały sektor usuwania śmieci we włoskiej Kampanii.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej