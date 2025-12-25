Ukrywający się od trzech lat Andolfi z klanu kamorry, działającego we wschodniej części Neapolu, był poszukiwany jako osoba skazana na ponad osiem lat więzienia za przynależność do mafii, wymuszenia i korupcję.

49-letni przestępca został znaleziony przez karabinierów w kamienicy w dzielnicy Barra w mieszkaniu, które postanowili oni przeszukać po śledztwie prowadzonym w tym rejonie. Gdy usunęli obudowę kaloryfera, okazało się, że również go można zdjąć. Za nim znaleźli dziurę w ścianie, przez którą przestępca wchodził do kryjówki.

Jak poinformowano, Ciro Andolfi jest 22. aresztowanym w tym roku we Włoszech ukrywającym się przestępcą.

Kamorra to włoska organizacja przestępcza powstała w pierwszej połowie XIX wieku. Obecnie składa się z 30 klanów. W odróżnieniu od sycylijskiej cosa nostry nie ma struktury hierarchicznej, w której organizacją kieruje rada mafijnych bossów.

Według dostępnych raportów organizacja posiada liczne wpływy w Ameryce Południowej i Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się między innymi produkcją i sprzedażą narkotyków.

Organizacja obecnie czerpie duże dochody z biznesu polegającego na utylizacji odpadów. Kontroluje praktycznie cały sektor usuwania śmieci we włoskiej Kampanii.

