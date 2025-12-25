Uderzenie prawdziwej zimy. W nocy mrozy do -15 st. C

O ile w czwartek temperatura maksymalna wyniesie od -6 do -2 st. C, z lokalnymi ociepleniami do zera na Wybrzeżu, tak prawdziwe mrozy mają nadejść nad Polskę w nocy.

Na południu kraju temperatury spadną lokalnie nawet do -15 st. C - prognozuje IMGW. Nieco cieplej będzie w centrum - termometry pokażą - 9 st. C.

Najwyższa temperatura w północnej części Polski i nad morzem - od -4 do 0 st. c. Wiatr słaby i umiarkowany, a na północnym wschodzie porywisty.

Silne mrozy na południu Polski. IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia

Dla województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem. Alert o kilkunastostopniowym mrozie zacznie obowiązywać od godz. 22 w czwartek do godz. 8 w piątek.

W piątek temperatura maksymalna od -2 st. C na południu, około 1 st. C w centrum, do 5 st. C na wybrzeżu.

Na południowym wschodzie IMGW prognozuje miejscami słabe opady śniegu lub marznącej mżawki powodującej gołoledź. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na wschodzie miejscami porywisty.

mol / mjo / polsatnews.pl / PAP