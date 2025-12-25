Trump złożył życzenia świąteczne. "Radykalne lewicowe szumowiny"

W życzeniach świątecznych prezydent Donald Trump nie zrezygnował z możliwości zaatakowania środowisk, które uznaje za wrogie Stanom Zjednoczonym.

"Wesołych świąt wszystkim, łącznie z radykalnymi lewicowymi szumowinami, które robią wszystko, żeby zniszczyć nasz kraj i ponoszą srogą porażkę. Nie mamy już otwartych granic, mężczyzn w sportach dla kobiet, transgender dla każdego i słabego egzekwowania prawa" - napisał w serwisie społecznościowej Truth Social.

Trump zaatakował w życzeniach: Robią wszystko, żeby zniszczyć nasz kraj

W życzeniach świątecznych prezydent przystąpił do wyliczania sukcesów, jak "brak inflacji", przy czym inflacja konsumencka w listopadzie wzrosła rok do roku wyniosła 2,7 proc. i utrzymuje się z ponad dwuprocentowym celem inflacyjnym wyznaczonym przez Fed.

"To, co mamy, to rekordy na giełdzie i 401K (emerytalny plan oszczędnościowy - przyp. red.), najniższą przestępczość od dekad, brak inflacji, a wczoraj - 4,3 proc. wzrostu PKB, dwa punkty lepiej niż oczekiwano" - napisał prezydent.

"Cła dały nam biliony dolarów we wzroście i dobrobycie i najmocniejsze bezpieczeństwo narodowe, jakie kiedykolwiek mieliśmy. "Znów jesteśmy szanowani, być może jak nigdy dotąd. Niech Bóg błogosławi Amerykę" - przekazał prezydent USA.

