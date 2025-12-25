Według oficjalnego komunikatu strony rosyjskiej, misja trwała ponad siedem godzin. Bombowcom Tu-95MS towarzyszyły myśliwce Su-33. Trasa przelotu przebiegała w pobliżu północnych terytoriów Wielkiej Brytanii oraz Norwegii.

Zbliżenie się rosyjskich maszyn do granic przestrzeni powietrznej państw NATO spotkało się z reakcją Sojuszu. Poderwano myśliwce w celu monitorowania i eskortowania rosyjskiej formacji. Moskwa potwierdziła w oświadczeniu, że na niektórych etapach lotu jej samolotom towarzyszyły "myśliwce z innych krajów", nie precyzując jednak ich przynależności państwowej.

Rosyjskie bombowce przy granicach Wielkiej Brytanii i Norwegii

Samoloty Tu-95 (w kodzie NATO: Bear) to turbośmigłowe bombowce strategiczne, których konstrukcja sięga lat 50. XX wieku. Mimo upływu lat pozostają one istotnym elementem rosyjskiej triady nuklearnej, zdolnym do przenoszenia pocisków manewrujących z głowicami jądrowymi lub konwencjonalnymi.

Eksperci interpretują przeprowadzenie takich manewrów w dniu Bożego Narodzenia jako celową demonstrację siły wobec Wielkiej Brytanii i północnej flanki NATO.

Dowództwo Sojuszu Północnoatlantyckiego na bieżąco monitoruje aktywność rosyjskiego lotnictwa strategicznego wzdłuż granic państw członkowskich.

Tu-95MS atakują w Ukrainie

Bombowce Tu-95MS są obecnie aktywnie wykorzystywane przez Rosję w konflikcie z Ukrainą. Maszyny te regularnie uczestniczą w zmasowanych atakach rakietowych na ukraińską infrastrukturę.

Na początku grudnia samoloty tego typu wzięły udział w jednym z największych ataków powietrznych, podczas którego wykorzystano około 50 pocisków rakietowych oraz ponad 650 dronów. Skutkiem tych działań były poważne uszkodzenia ukraińskiego systemu energetycznego. Wówczas, ze względu na ryzyko naruszenia przestrzeni powietrznej, Polska zdecydowała się na poderwanie własnego lotnictwa i postawienie w stan pełnej gotowości systemów obrony przeciwlotniczej.

