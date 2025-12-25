Rośnie napięcie na Pacyfiku. Chiny o "przyśpieszeniu zagrożenia wojną"

W piątek władze Chin ponownie skrytykowały umowę zbrojeniową zawartą przez Tajwan z USA, stwierdzając, że prowadzi ona do "przyśpieszenia zagrożenia wojną". W ocenie Zhanga Xiaoganga działania obu stroną mają charakter prowokacyjny. Pułkownik wezwał także do "skorygowania błędnych działań".

Chiny reagują na umowę zbrojeniową Tajwan-USA. "Będziemy zwiększać naciski"

To kolejne zdecydowane oświadczenie chińskiego ministerstwa w ciągu ostatnich dni. Wcześniej deklarowały, że Chiny będą wytrwałe w dążeniu do odzyskania pełnej kontroli nad Tajwanem.

ZOBACZ: "Zapłacą bolesną cenę". Pekin ostrzega Tokio, poszło o Tajwan

"Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza będzie nadal wzmacniać szkolenia i gotowość bojową, podejmować zdecydowane działania w celu ochrony suwerenności narodowej i integralności terytorialnej oraz zdecydowanie udaremniać próby separatyzmu i ingerencji zewnętrznej w imię tzw. niepodległości Tajwanu" - przekazano w oświadczeniu opublikowanym na stronie chińskiego Ministerstwa Obrony.

"Z każdą prowokacją związaną z tzw. niepodległością Tajwanu będziemy zwiększać naciski, aż do całkowitego ponownego zjednoczenia ojczyzny" - mówił pułkownik Zhang Xiaogang.

Tajwan się zbroi. Systemy HIMARS, Javelin, drony i haubice za 11 mld dol.

W zeszłym tygodniu Biały Dom poinformował o zawarciu z Tajwanem umowy na sprzedaż brony. Zakup uzbrojenia wartego 11,1 mld dolarów to największa transakcja w historii relacji obu państw.

ZOBACZ: Zapalny punkt na mapie świata. "Chiny rozpoczęły symulację nalotów"

"Stany Zjednoczone nadal pomagają Tajwanowi w utrzymaniu wystarczających zdolności do samoobrony i szybkim budowaniu silnej siły odstraszającej oraz wykorzystywaniu przewagi w zakresie wojny asymetrycznej" - przekazał tajwański rząd w oświadczeniu cytowanym przez Reuters.

W ramach umowy Tajwanowi przekazane zostaną m.in. wyrzutnie rakietowe HIMARS, systemy Javelin drony i haubice.

Zakupy są efektem przyśpieszonych zbrojeń, o których poinformowały pod koniec listopada władze Tajwanu. Prezydent Lai Ching-te zapowiedział, że w związku ze wzrostem napięć na Pacyfiku budżet na obronność zostanie w latach 2026-30 powiększony o dodatkowe 40- mld dolarów.

