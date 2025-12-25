WCIOM przedstawiło raport podsumowujący mijający rok w życiu politycznym Rosji. Ankietowani wskazali m.in. człowieka roku - tytuł zdobył Władimir Putin, uzyskując 22 proc. głosów. Wyprzedził tym samym nawet żołnierzy walczących w Ukrainie (7 proc.). Dalej uplasowali się szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Siergiej Ławrow (4 proc.) i premier Michaił Miszustin (4 proc.).

55 proc. Rosjan oczekuje, że w 2026 r. skończy się wojna w Ukrainie

Nowością w stosunku do raportów z poprzednich lat jest publikacja danych sondażowych o wojnie. Na pytanie o oczekiwania wobec 2026 r. i wydarzenie, które mogłoby być "definiujące dla Rosji w przyszłym roku" 55 proc. ankietowanych wskazało, że byłoby to zakończenie wojny w Ukrainie lub "osiągnięcie celów specjalnej operacji wojskowej".

"Z bieżącej sytuacji wynikają także kluczowe oczekiwania Rosjan, a dokładnie zakończenie specjalnej operacji wojskowej, ale co niezwykle ważne - na warunkach ogłoszonych jako cele specoperacji. Drugim, nie mniej ważnym tematem, jest rozwój kraju, w tym gospodarki, oraz wzmocnienie relacji z przyjacielskimi państwami" - skomentował wyniki Michaił Mamonow, dyrektor WCIOM.

WCIOM: Rosjanie zadowoleni z władz. Działa "efekt mobilizujący"

Bardziej agresywny wariant - "wzięcie Kijowa, powrót terytoriów, oswobodzenie terytoriów w Ukrainie" - wskazało zaledwie 2 proc. respondentów. 9 proc. ankietowanych Rosjan jako priorytet na 2026 r. wskazało relację z państwami Azjatyckim, ale też poprawę stosunków z Zachodem, a 5 proc. uznałoby za najważniejsze zdjęcie sankcji gospodarczych i dopuszczenie rosyjskich sportowców do międzynarodowych rozgrywek.

"Kluczowy czynnik wpływający na oceny to zasadność przyczyn i przyznanie skuteczności specjalnej operacji wojskowej. Te oceny są wysokie, a zainteresowanie SOW, możliwością pokojowego uregulowania konfliktu - stabilne" - skomentował wyniki Mamonow.

W jego ocenie Rosjanie pozytywnie oceniają władze, na co wpływać ma także wojna w Ukrainie, a dokładniej jej "efekt mobilizujący".

"W kończącym się roku Rosja, jak w latach poprzednich, była w stanie zademonstrować zdolność do obrony swoich interesów nawet w warunkach najsurowszej presji. Efekt mobilizujący się utrzymuje i znajduje odzwierciedlenie w wysokich ocenach władz kraju" - przekazał Mamonow.

